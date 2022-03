GF Vip, pubblico pentito per aver mandato in finale Lulù: l’inaspettato colpo di scena

Il GF Vip è, ormai, agli sgoccioli e tra i candidati alla finale ci sono Delia Duran e Lulù Selassiè. A sceglierle, chiaramente, è stato il pubblico da casa, che nei reality show è assolutamente sovrano.

Ad ogni modo, specie sulla principessa, pare che molti telespettatori si stiano mostrando particolarmente pentiti. Scopriamo quali sono le motivazioni e cosa potrebbe accadere adesso con questo inaspettato dietrofront.

Il ripensamento del pubblico su Lulù in finale

Dopo la messa in onda della puntata di ieri del GF Vip, il pubblico da casa ha mostrato delle remore per aver mandato in finale Lulù Selassiè. I ripensamenti sono sorti a seguito della pesante discussione che è avvenuta tra le due principesse. In molti non hanno affatto apprezzato il modo di fare di Lulù. Quest’ultima è stata accusata di essere un po’ squilibrata, viziata e davvero aggressiva durante i confronti. Opinione del tutto differente, invece, è stata quella su Jessica.

Il pubblico da casa, infatti, nel commentare le dinamiche della puntata durante la messa in onda della puntata del GF Vip, si è mostrato totalmente solidale con lei. A tal proposito, molti utenti si sono detti profondamente pentiti per aver scelto di candidare alla vittoria la giovane principessa. I suoi modi di fare, infatti, stanno cominciando a stancare, non solo all’interno, ma anche all’esterno della casa più spiata d’Italia.

La Selassiè rischia grosso al GF Vip

Moltissime persone, soprattutto su Twitter, dunque, hanno detto che, se potessero tornare indietro, non manderebbero certamente alla finale del GF Vip Lulù. Piuttosto, in molti sceglierebbero Jessica che, invece, si sta distinguendo per i suoi modi garbati e tolleranti, soprattutto nei confronti della sorella. Questo cambio repentino di atteggiamento sta creando un bel po’ di sgomento e sta facendo sorgere molte domande.

Che cosa accadrò adesso? Cambiare quanto accaduto non è possibile, tuttavia, questa nuova presa di coscienza potrebbe spingere Lulù a classificarsi in ultima posizione al momento della fase conclusiva di questo reality show. Nel frattempo, Lulù è ignara di questa enorme perdita di consensi, pertanto, sta continuando a comportarsi in maniera piuttosto sgradevole soprattutto con alcuni compagni d’avventura. Insomma, non ci resta che attendere per vedere se il pubblico continuerà a restare di questa idea o se si ricrederà sul suo conto.