Il Paradiso delle signore trama 8 marzo: Maria torna a Milano, Ezio e Gloria a rischio

La trama della puntata dell’8 marzo del Paradiso delle signore rivela che Maria tornerà a Milano dopo il suo viaggio a Roma per incontrare Rocco. La giovane comincerà a comportarsi in modo piuttosto strano.

Per quanto riguarda Ezio e Gloria, invece, il segreto che custodiscono sarà sempre più in pericolo. Stefania, infatti, deciderà di seguirli per scoprire tutta la verità. La convivenza tra Vittorio e Dante, intanto, diventerà sempre più complicata.

Stefania incastra Ezio e Gloria nella puntata dell’8 marzo?

Nel corso della puntata dell’8 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Stefania si rivelerà un’osservatrice molto acuta. La ragazza, infatti, comincerà a scrutare in maniera piuttosto approfondita Ezio e Gloria, nella speranza di scoprire che cosa stiano nascondendo. Come se non bastasse, poi, la fanciulla deciderà anche di appostarsi in gran segreto per spiare i due protagonisti durante un loro incontro.

Ezio e Gloria, infatti, si daranno appuntamento per vedersi e per parlare di alcune faccende, ma non sapranno che a spiarli ci sarà proprio Stefania. Il loro segreto, dunque, potrebbe essere scoperto da un momento all’altro. Su di un altro versante, poi, vedremo che Vittorio sarà sempre più infastidito dalla presenza di Dante. Conti, infatti, deciderà di prendere di petto il suo nuovo socio e i due avranno un duro scontro. La reazione di Romagnoli, però, sarà inattesa.

Maria torna al Paradiso delle signore, ma è strana

In particolar modo, infatti, vedremo che il nuovo socio del grande magazzino si mostrerà alquanto felice di essere riuscito a minare la serenità del suo rivale. Proprio per tale ragione, si crogiolerà in un ghigno beffardo. Il protagonista, infatti, ha aggiunto l’ennesimo tassello per mettere a segno il piano che ha architettato contro Vittorio insieme a sua cugina Fiorenza. Nella puntata dell’8 marzo del Paradiso delle signore, poi, vedremo anche che Maria tornerà a Milano.

La ragazza ha incontrato Rocco a Roma e, quando le persone che la conoscono le chiederanno come sia andata, lei dirà di essersi finalmente riappacificata con il giovane Amato. Malgrado le sue parole dicano questo, però, i suoi comportamenti lasceranno trapelare tutt’altro. Proprio per questo, in molti cominceranno a farsi delle domande e a credere che, in realtà, la ragazza non stia raccontando esattamente tutta la verità. Infine, Stefania si troverà ad essere molto vicina ad un’inaspettata scoperta.