Oroscopo 5 marzo 2022: progressi per Cancro, Capricorno verso una delusione

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 5 marzo esortano gli Ariete a fare chiarezza nel proprio cuore. I Vergine vivranno alti e bassi sul lavoro, mentre i Pesci sono molto entusiasti nel lavoro.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Nel lavoro tutto procede a gonfie vele. Ci sono delle belle occasioni in arrivo, pertanto, cercate di farvi trovare pronti. In ambito sentimentale, invece, è importante fare chiarezza nel vostro cuore.

Toro. Se avete qualcosa da dire, meglio farlo nella mattinata. Dal pomeriggio, infatti, potrebbero esserci delle convergenze astrali negative che incideranno negativamente sul vostro umore.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 5 marzo denota un inizio giornata alquanto propositivo. Oggi vi sentite un po’ più sereni rispetto ai giorni appena trascorsi. Dal punto di vista sentimentale è importante essere chiari e onesti con il partner.

Cancro. Periodo fervido di progressi per i nati sotto questo segno. Soprattutto dal punto di vista professionale state per cominciare un momento pieno di novità. In amore dovete essere presenti e premurosi.

Leone. I liberi professionisti potrebbero trovarsi a fare i conti con qualche piccolo imprevisto. Per chi è alle dipendenze, invece, è meglio mordersi la lingua in certe occasioni.

Vergine. Alti e bassi per quanto riguarda il lavoro. In amore, invece, state vivendo un momento molto positivo, fatto di tante novità e sorprese. Dal punto di vista professionale è importante aprire gli occhi.

Previsioni 5 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete socievoli nell’ambito delle amicizie, ma dal punto di vista professionale, invece, non amate aprirvi più del dovuto. Di solito restate sempre sulle vostre, ma in certi casi è opportuno essere un po’ più flessibili.

Scorpione. L’Oroscopo del 5 marzo vi invita a godervi questa giornata in compagnia delle persone a cui tenete di più. Di solito tendete ad eludere certi rapporti per paura di farvi male, tuttavia, in questo modo vi perdete delle opportunità.

Sagittario. Le decisioni da prendere sono molte, forse troppe, pertanto, potreste mostrare qualche segno di cedimento. Ad ogni modo, grazie all’aiuto e alla complicità delle persone care, tutto potrebbe sembrarvi più leggero.

Capricorno. Fidarvi troppo delle persone potrebbe portarvi a vivere delle delusioni. Dal punto di vista sentimentale dovete cercare di controllarvi un po’ di più. Sul lavoro, invece, sono in arrivo delle buone opportunità.

Acquario. In queste periodo siete facilmente impressionabili. Ad ogni modo, cercate di essere un po’ più flessibili e prendere con maggiore leggerezza alcune situazioni che si presenteranno sul vostro cammino.

Pesci. In amore ci sono delle cose da rivedere, tuttavia, nulla di insormontabile. Dal punto di vista professionale, invece, se avete cominciato un nuovo lavoro potreste mostrarvi particolarmente entusiasti ed eccitati.