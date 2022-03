Gemma Galgani replica alle accuse di Giorgio Manetti: l’inaspettata proposta che le fece quando stavano insieme

Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista a Uomini e Donne Magazine in cui ha parlato delle recenti dichiarazioni fatte sul suo conto da Giorgio Manetti. Nel corso dell’intervista, poi, la dama torinese non ha potuto fare a meno di tirare in ballo anche Nadia.

Nello specifico, la protagonista ha detto di non aver molto apprezzato un gesto della sua rivale fatto in un momento molto particolare per lei. Vediamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

La replica di Gemma Galgani alle accuse di Giorgio

Dopo le dichiarazioni fatte da Giorgio Manetti, Gemma Galgani ha deciso di replicare attraverso l’ultimo numero del magazine di Uomini e Donne, in edicola dal 4 marzo. In tale occasione, la donna ha detto di non aver molto apprezzato alcune uscite del “Gabbiano”. A suo avviso, loro hanno vissuto una storia splendida, pertanto, il fatto che lui non spenda mai parole gradevoli per commentare la loro relazione è davvero triste.

La Galgani, poi, ha fatto anche una confessione inerente i suoi ritocchini estetici. A tal proposito, ha detto che, quando stava con Giorgio, fu proprio quest’ultimo ad esortarla a ricorrere alla chirurgia. In particolare, spesso le diceva che sarebbe stata molto bene se avesse fatto un piccolo lifting al viso ringiovanente. In seguito, poi, ha fatto anche un’altra confessione. La donna ha detto che lei e Giorgio stavano anche per avviare un’attività di ristorazione.

L’inaspettata proposta di Manetti e la gaffe di Nadia

Quando stavano insieme lui le fece questa proposta e lei prese seriamente in considerazione l’ipotesi in quanto entrambi avessero esperienza nella gestione di simili attività. Ad ogni modo, le cose poi non andarono in porto anche in virtù della loro separazione. Successivamente, poi, dopo aver parlato di Giorgio Manetti, Gemma Galgani è passata a Nadia. La donna ha da poco lasciato il programma e la torinese si è detta felice per lei, malgrado tutto.

Poi ha commentato il gesto che fece Nadia quando Gemma rivelò in studio di soffrire molto la mancanza di un figlio. Nadia, infatti, le andò in contro per abbracciarla, mettendo da parte ogni rancore. Ebbene, a quanto pare, la Galgani non ha affatto apprezzato questo gesto poiché, a suo avviso, non è stato sincero. Se fino a un attimo prima l’ha attaccata, non le è sembrato coerente il gesto compiuto pochissimi istanti dopo.