Antonio Medugno fuori dal GF Vip, le prime parole dopo l’eliminazione: il suo rammarico (FOTO)

Antonio Medugno è stato il secondo eliminato della puntata di ieri del GF Vip, anche se il primo, ovvero Giucas Casella, aveva il biglietto di ritorno ed è rientrato in casa. Il giovane è rimasto molto meno tempo nella casa rispetto agli altri, tuttavia, è comunque riuscito a vivere un’esperienza molto intensa.

Una volta tornato alla sua vita, infatti, il giovane ha preso anche nuovamente possesso del suo cellulare e dei suoi social ed ha deciso di pubblicare dei contenuti volti a rivelare le sue prime impressioni. Scopriamo cosa ha detto.

I commenti a caldo di Antonio dopo l’uscita dal GF Vip

L’eliminato del GF Vip Antonio Medugno ha pubblicato un post su Instagram in cui ha svelato cosa stia provando in queste prime ore da quando è uscito dalla casa più spiata d’Italia. Il giovane ha definito questa esperienza come bellissima, in quanto ha avuto l’opportunità di affrontare molti aspetti importanti della sua vita. Il ragazzo si è trovato al cospetto di alcuni mostri che hanno fatto parte del suo passato e che nel reality show ha dovuto affrontare.

Ad un certo punto del suo percorso, ha palesato la volontà di abbandonare il programma, proprio perché non riusciva più a combattere contro le sue paure. Il sostegno dei suoi cari e del pubblico da casa, però, è stato così forte al punto da fargli cambiare idea. Ad oggi che non è più un concorrente, infatti, il giovane ha palesato di avere un piccolo rammarico.

Il rammarico di Medugno

Nello specifico, Antonio Medugno ha detto che avrebbe avuto ancora molto da dare nella casa del GF Vip. Purtroppo, però, la sua esperienza è giunta al termine. Tirando le somme di queste settimane trascorse all’interno del programma, però, Antonio non può che essere felice. Il popolare tiktoker, infatti, ha voluto ringraziare calorosamente tutte le persone che lo hanno sostenuto in questo periodo di permanenza e che gli stanno dando tanto affetto e calore ancora oggi.

Medugno, dunque, è contento del percorso a cui ha dato luogo, sta di fatto che lo ha definito “breve ma intenso”. Il post è stato commentato da molte persone, la maggior parte delle quali ha appoggiato perfettamente il punto di vista del ragazzo. In effetti, la sua uscita dal gioco è stata determinata da pochissimi punti percentuali, in quanto lui e Davide se la sono giocata fino all’ultimo.