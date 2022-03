Uomini e Donne spoiler 7 marzo: Matteo folgorato? Decisione per Ida e Alessandro

Dopo la messa in onda della puntata di venerdì 4 marzo di Uomini e Donne, che ha visto come protagonisti gli over, in quella di lunedì 7 ci si soffermerà soprattutto sui più giovani. Tra i troni che stanno generando maggiori perplessità c’è quello di Matteo Ranieri.

Il ragazzo è stato assente per due puntate a causa della mancanza delle corteggiatrici. Adesso, però, l’aria sembra decisamente cambiata. Anche Luca farà delle esterne molto interessanti. Scopriamo tutto quello che accadrà.

Drastica decisione per Ida e Alessandro a Uomini e Donne

Nell’ultima puntata andata in onda di Uomini e Donne abbiamo assistito all’ennesimo scontro tra Tina e Pinuccia. Stavolta, però, la donna ha provato a mostrarsi molto più calma e noncurante delle offese della sua interlocutrice. Diego, poi, è finito al centro di una bufera per aver “illuso” una corteggiatrice, la quale era convinta di piacergli. Nella puntata del 7 marzo di Uomini e Donne, invece, vedremo che l’attenzione si sposterà su Ida e Alessandro.

Tra i due si è spezzato qualcosa, sta di fatto che da diverse puntate non stanno facendo altro che discutere. Nella messa in onda in questione, dunque, vedremo che entrambi arriveranno a prendere una decisione piuttosto drastica. Nello specifico, diranno di voler interrompere la loro conoscenza. A far cambiare le carte in tavola, poi, sarà Maria De Filippi. La conduttrice, infatti, parlerà a cuore aperto ai protagonisti esortandoli a riflettere e facendogli cambiare idea.

Spoiler 7 marzo: nuovi arrivi al trono classico

Sempre al trono over, poi, vedremo che due dame discuteranno animatamente, loro sono Giuliana e Stefania. Per quanto riguarda il trono classico di Uomini e Donne, invece, nella puntata di lunedì 7 marzo vedremo che Matteo si troverà al centro dell’attenzione. Il ragazzo, infatti, dirà di essere uscito con una corteggiatrice nuova, di nome Valeria. I due si sono trovati molto bene, al punto che il tronista non potrà che dirsi particolarmente contento delle nuove conoscenze.

Ricordiamo che di recente il giovane è uscito anche con un’altra corteggiatrice nuova, ovvero, Nicole. A quanto pare, Federica sembra essere un lontano ricordo. La ragazza, infatti, continuerà ad essere assente dallo studio a causa di alcuni problemi di salute. Luca, invece, nella scorsa puntata aveva deciso di uscire con Soraya, mentre stavolta pare abbia portato fuori Lilli. Il giovane, però, farà la conoscenza di nuove corteggiatrici le quali potrebbero cambiare radicalmente le carte in tavola.