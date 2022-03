Signature Kitchen Suite presenta lo spirito innovativo in cucina

Signature Kitchen Suite è marchio di elettrodomestici built-in di alta gamma parte del gruppo LG, il cui primo showroom europeo, nel centro di Milano, ha aperto i battenti da poco più di un anno.

Filosofia del brand è il “True to Food”, che mette al centro la passione per il cibo e la riscoperta del suo valore in virtù della sua origine, delle caratteristiche nutrizionali degli alimenti e del loro potenziale in ambito culinario. Quest’attitudine si declina in ogni prodotto realizzato da Signature Kitchen Suite : dalla gamma refrigerazione a quelle dedicata alla cottura.

Per farsi portavoce della filosofia True to food, lo showroom a Milano di Signature Kitchen Suite è stato pensato come uno spazio esperienziale, progettato dagli architetti Calvi Brambilla, dove la Food Academy ospita le True to Food Classes curate dallo chef e Food Experience Director Andrea Vigna.

Signature Kitchen Suite, soluzione per cuochi moderni

Signature Kitchen Suite propone soluzioni di qualità superiore e un’avanzata tecnologia, dando la possibilità di cucinare nel modo migliore e con la massima flessibilità, rispettando il cibo in ogni sua forma. Prestazioni, design e precisione, un mix che onora in maniera sincera e genuina tutti gli attori della filiera: chi coltiva il cibo, chi lo prepara e chi ha fortuna di gustarlo.

La linea completa degli esclusivi elettrodomestici ad incasso Signature Kitchen Suite permette nuovi modi di preparare il cibo.

Elettrodomestici dal design all’avanguardia e prestazioni eccezionali.

La nuova collezione di elettrodomestici Signature Kitchen Suite per cucine di lusso, è un connubio perfetto tra tecnologia e design. Questi elettrodomestici, abilitati alla connessione Wi-Fi, rendono semplice, smart e hi-tech ogni esperienza in cucina. Tutti questi dispositivi sono dotati di tecnologia intelligente per portare ogni azione a un livello superiore in termini di conservazione, preparazione e di messa in tavola dei piatti, garantendo freschezza e semplicità, senza tralasciare a fascino e stile.

Elettrodomestici Signature Kitchen Suite: intuitivi e connessi

Gli apparecchi Signature Kitchen Suite sono smart sotto ogni punto di vista, perché pensati per chi ama la cucina in ogni sua fase, a partire dalla scelta e dalla conservazione, anche queste smart, del cibo.

Un’App, molto smart

Grazie all’App Signature Kitchen Suite, gli elettrodomestici Signature Kitchen Suite sono controllabili da remoto e monitorabili nel loro funzionamento. La App è disponibile gratuitamente su App Store e su Google Play.

Signature Kitchen Suite: la gamma di refrigerazione anche free standing

Frigoriferi, congelatori e vino cantina vengono combinati in soluzioni personalizzate, per essere installate a parete all’interno di un cabinet realizzato ad hoc.

Massima flessibilità e personalizzazione dello spazio cucina: Signature Kitchen Suite permette l’installazione della sua gamma refrigerazione anche in modalità free standing.

Nella configurazione free-standing, disponibile sia per il prodotto singolo che per combinazioni di diversi elettrodomestici, i frigoriferi e congelatori a colonna, il French Door e il vino cantina built-in sono installati all’interno di cabinet dal design lineare in Acciaio AISI 304 con finitura scotch brite, la stessa dei pannelli frontali Signature Kitchen Suite ordinabili come accessori.

Il team design di Signature Kitchen Suite è a disposizione del cliente per trovare la configurazione più adatta ad ogni esigenza e prevedere finiture differenti rispetto a quella standard.

La gamma refrigerazione di Signature Kitchen Suite si compone di:

French Door

Prodotto di punta della gamma freddo di Signature Kitchen Suite, si compone di tre vani separati: il frigorifero con doppia porta, il cassetto congelatore e il cassetto convertibile centrale impostabile con temperature personalizzabili.

Frigoriferi a colonna (30” o 24”)

Estremamente capiente, il frigorifero presenta interni in acciaio inox, vetro e ABS per i balconcini. È dotato di dispenser di acqua interno e illuminazione a induzione magnetica.

Congelatori a colonna (24” o 18”)

Proposto in abbinamento al frigorifero a colonna, il congelatore vanta un’estrema precisione della temperatura con solo 1°C di variazione tra quella impostata e quella effettiva, garantendo così la massima efficienza.

Vino Cantina (24” o 18”)

La scelta perfetta per gli amanti del vino. Il vino cantina è dotato, a seconda del modello, di 2 o 3 zone regolabili per temperatura e umidità. Gli interni sono in legno di faggio naturale e acciaio inox mentre le porte sono dotate di tecnologia Smart Knock Door che consente l’attivazione dell’illuminazione interna bussando due volte sul vetro esterno.

Tutti i prodotti Signature Kitchen Suite sono Wi-Fi ready e possono essere connessi alla rete di casa, per controllare anche da remoto il funzionamento, l’accensione e lo spegnimento. Grazie al sistema Smart Diagnosis è sufficiente avvicinare il proprio dispositivo mobile all’elettrodomestico per verificare tramite app se sta lavorando correttamente e identificare eventuali difetti di funzionamento.