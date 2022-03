Oroscopo 7 marzo 2022: Vergine incerti, Pesci sul filo del rasoio

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 marzo, i nati sotto il segno dei Pesci son un po’ tesi. Gli Ariete sono confusi, mentre i Bilancia sono più audaci

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Giornata di confusione per i nati sotto questo segno. Oggi non vi sentite particolarmente propensi ad instaurare nuove conoscenze. Sia in ambito sentimentale sia in quello professionale è importante mantenere la calma.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del 7 marzo vi invita ad essere un po’ più razionali. Spesso tendete a fare progetti basati solo sui vostri ideali. Talvolta, però, è necessario vedere se quello che è presente nella vostra tessa possa avere riscontro nella realtà.

Gemelli. Giornata interessante sotto più punti di vista. In amore desiderate mettervi in gioco e vivere la vostra vita a 360 gradi. Volete tutto e subito, ma questo non sempre si può ottenere. Dal punto di vista professionale, invece, siete avventurosi.

Cancro. Nel lavoro potrebbe arrivare qualche risposta molto interessante. In amore, invece, è tempo di fare la resa dei conti. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Pertanto, cercate di essere risoluti e seguite il vostro cuore.

Leone. La Luna è un po’ opposta, pertanto, potrebbero nascere delle incomprensioni. In amore dovete essere un po’ meno gelosi, altrimenti potreste generare un po’ di turbamento nel partner. I single, invece, avranno delle opportunità.

Vergine. Siete un po’ stanchi, pertanto, vi servirebbe una giornata di relax, peccato che oggi è già lunedì. Forse nel fine settimana appena trascorso non vi siete riposati abbastanza. In amore non è il caso di essere troppo frettolosi.

Previsioni 7 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Sul lavoro siete decisamente più audaci rispetto al passato. Avete acquistato una maggiore sicurezza sia in voi stessi sia nelle vostre potenzialità. Questo, chiaramente, vi consentirà di ottenere grandi risultati sul lavoro.

Scorpione. L’oroscopo del 7 marzo vi invita a risolvere le faccende in sospeso. Sia in amore sia nel lavoro è importante trovare una quadra. La settimana sarà piuttosto impegnativa, quindi, cercate di cominciare con il piede giusto.

Sagittario. Non siate troppo rigidi. Anche se dovessero capitare degli imprevisti, cercate di prendere con ottimismo le cose che vi capiteranno e non pensate troppo alle conseguenze. In amore è giunto il momento di calare giù le maschere.

Capricorno. Siete un po’ nervosi, pertanto, potrebbero nascere dei disguidi. In ambito sentimentale è meglio non mettere troppi paletti. Lasciatevi andare e concedetevi qualche piccolo sfizio. Cedere alle tentazioni talvolta è l’unico modo per andare avanti.

Acquario. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Cercate di essere un po’ più comprensivi verso il prossimo, ricordate che non potete sapere quello che sta passando l’altra persona. Sul lavoro siete alquanto diligenti, forse fin troppo.

Pesci. Siete un po’ tesi in questo periodo. In amore non dovete tenere il piede in due scarpe in quanto potreste perdere tutto. Prendete una decisione e non temporeggiate. Sul fronte professionale, invece, non dovete tergiversare.