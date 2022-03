Sonia Bruganelli pone un veto a Signorini: farà il GF Vip a una sola condizione, ecco quale

In queste ore, Sonia Bruganelli ha rilasciato un’intervista in cui ha parlato della possibilità di tornare al GF Vip anche l’anno prossimo e, a tal proposito, ha posto un veto ad Alfonso Signorini. La donna, infatti, ha detto che sarebbe disposta ad accettare questo incarico ad una sola condizione.

Se Adriana Volpe, dal canto suo, sembra entusiasta di partecipare nuovamente al programma, la moglie di Paolo Bonolis pare necessiti di un corteggiamento maggiore da parte del conduttore e dello staff del reality show. Vediamo che cosa è emerso.

Il veto imposto dalla Bruganelli a Signorini

Sonia Bruganelli aveva precedentemente dichiarato di non voler ricoprire di nuovo il ruolo di opinionista al GF Vip, tuttavia, in queste ore è saltato fuori un veto su Alfonso Signorini. In particolar modo, la moglie di Bonolis, nel corso di un’intervista, ha dichiarato che sarebbe disposta a tornare nel programma, rivestendo il ruolo di opinionista, ma solo nel caso in cui dovesse verificarsi una condizione.

Nello specifico, la protagonista ha detto che lo rifarebbe solo se il conduttore decidesse di affidare solo a lei questo incarico. Questo, dunque, vuol dire che Sonia non desidera avere nessuna “collega”, né Adriana Volpe, né nessun altro. Malgrado il riavvicinamento tra le due donne, dunque, la Bruganelli pare stia continuando a stare sulla difensiva nei confronti della Volpe.

Sonia potrebbe diventare concorrente del GF Vip? La risposta

Adriana, al momento, non ha commentato le dichiarazioni fatte da Sonia Bruganelli in merito al verto imposto ad Alfonso Signorini. Di solito, l’ex presentatrice Rai interviene sempre sui social per commentare le affermazioni fatte dalla sua collega/rivale. Stavolta, però, ha deciso di restare in silenzio, almeno per il momento. Anche il direttore di Chi non è intervenuto sulla faccenda, sta di fatto che non sappiamo se Alfonso possa vagamente prendere in considerazione questa ipotesi oppure no.

Ad ogni modo, al di là di quello che sarà il futuro di Sonia al GF Vip, la donna ha commentato in maniera molto positiva questa esperienza. A tal proposito, ha detto che il suo bilancio è favorevole. In merito alla possibilità che diventi una concorrente del reality show, invece, Sonia è stata categorica ed ha detto che non accetterebbe mai. Il motivo risiede nel fatto che non riuscirebbe a condividere l’intimità con degli estranei e non saprebbe stare lontana dai suoi affetti per troppo tempo.