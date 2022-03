GF Vip, un altro concorrente ha rapporti a tre? Ecco di chi si tratta

L’edizione di quest’anno del GF Vip sarà sicuramente ricordata per il triangolo amoroso formato da Alex, Delia e Soleil. A quanto pare, però, questo non sarebbe l’unico triangolo che sta generando sgomento. Stando a quanto rivelato dalla Duran, pare ci sia un altro concorrente del GF Vip che è solito avere rapporti a tre.

Delia, infatti, si è lasciata andare ad uno sfogo con alcune compagne d’avventura durante il quale ha svelato delle notizie alquanto inedite. Vediamo nel dettaglio chi è il protagonista di questo scoop e cosa è emerso.

Delia svela chi è l’altro concorrente del GF Vip che avrebbe rapporti a tre

La concorrente Delia Duran e il suo compagno Alex Belli non sono gli unici ad avere rapporti a tre e a vivere l’amore libero al di fuori del GF Vip? Questa è la domanda che molti telespettatori del reality show si stanno chiedendo. Il dubbio è sorto a seguito di alcune dichiarazioni fatte dalla modella. Quest’ultima, infatti, ha detto a Miriana e a Manila di credere che ci sia un altro Vip che è solito avere questo genere di relazioni. La persona in questione è Giucas Casella.

Secondo il punto di vista della donna, Giucas e la sua compagna Valeria sarebbero soliti vivere il loro amore in maniera del tutto libera. A spingere la Duran a partorire questo pensiero sono state alcune situazioni che hanno contraddistinto il rapporto tra i due protagonisti. Per Delia, infatti, il fatto che Valeria abbia accettato che Giucas avesse un figlio con un’altra donna è una palese dimostrazione di una grande apertura in amore.

Il dettaglio che ha spinto la Duran a fare queste affermazioni

Delia ci ha tenuto a precisare di avere massima stima e rispetto per tutti coloro i quali hanno questo genere di concezione dell’amore. Secondo la donna, dunque, anche il concorrente Giucas Casella sarebbe solito avere rapporti a tre al di fuori della casa del GF Vip. La notizia non risulta chissà quanto strana in quanto il prestigiatore ha dichiarato in precedenza di vivere l’amore a 360 gradi.

In una delle prime puntate del reality show, infatti, il protagonista palesò di essere stato anche con degli uomini, in quanto per lui in amore non esiste nessun genere di distinzione di sesso, razza e quant’altro. Quindi, le parole di Delia potrebbero avere un fondo di verità. Adesso, però, non ci resta che attendere la replica da parte del diretto interessato per capire come stiano le cose.