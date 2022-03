GF Vip, Barù svela di aver preso in giro Jessica: la reazione della Selassiè (VIDEO)

Nel corso di questo fine settimana ci sono state delle novità molto interessanti per quanto riguarda Barù e Jessica al GF Vip. I due si stanno “annusando” da un po’ di tempo. Se da un lato la Selassiè non ha mai negato di nutrire un interesse per lui, l’enologo è sempre stato molto vago.

In queste ore, però, pare sia saltata fuori la verità. A tal proposito, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha portato alla luce la sua strategia. La reazione di Jessica ha colpito tutti i telespettatori. Vediamo cosa è successo.

Barù ammette di non provare nulla per Jessica

Il rapporto tra Barù e Jessica al GF Vip sembra sia giunto al capolinea. Nelle ore passate, infatti, i due hanno avuto un duro confronto durante il quale l’uomo ha palesato tutto ciò che prova per lei, ovvero, nulla. Il protagonista, infatti, le ha detto di aver sempre fatto finta di nutrire un interesse per lei poiché, in realtà, non nutre assolutamente nulla. Anche durante una chiacchierata con Giucas Casella, Barù ha ammesso di non essere affatto attratto dalla ragazza.

A tal proposito, ha anche palesato di non avere nessuna intenzione di frequentarla una volta che usciranno dal programma. L’esperto di vini, dunque, ha implicitamente svelato di aver sempre illuso la donna, in quanto consapevole che lei, invece, nutrisse qualcosa di importante nei suoi confronti. Ad ogni modo, a lasciare senza parole è stata la reazione della principessa. (Continua dopo il video)

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da GRANDE FRATELLO VIP 21 👁 (@gfvip__21)

La reazione della Selassiè spiazza il pubblico del GF Vip

Jessica, infatti, durante un confronto con Sophie nella casa del GF Vip, le ha rivelato quanto appreso da Barù. La ragazza ha spiegato che l’enologo le ha, “finalmente”, detto la verità su quello che pensa di lei. Dopo tale confronto, Jessica ha fatto un discorso molto lucido e razionale. A tal proposito, ha detto alla Codegoni che il coinquilino l’ha solo illusa per riuscire ad arrivare in finale.

Creare un flirt, che tuttavia non arriva mai ad un punto di svolta, serve a tenere i telespettatori con il fiato sospeso. Nella speranza che accada qualcosa, quindi, il pubblico da casa finisce per far restare in casa i protagonisti di questo intrigo. Secondo il punto di vista della giovane, dunque, Barù l’avrebbe solo sfruttata. Sophie si è detta incredula, mentre il pubblico da casa ha molto apprezzato la razionalità e la freddezza mostrate dalla principessa.