Denis Dosio portato via dalla polizia: beccato senza indumenti in un bosco con un uomo

In queste ore è scoppiato il caso Denis Dosio, il quale pare sia stato portato via dalla polizia per atti osceni in luogo pubblico. Un testimone, infatti, ha dichiarato di aver assistito ad una scena davvero imbarazzante, la quale sembra sia stata anche piuttosto incresciosa.

Lo stesso influencer, il cui account Instagram è decisamente fuori dagli schemi, si è detto molto preoccupato per l’accaduto. Cerchiamo di scoprire quale sia stata l’esatta dinamica di questo esilarante episodio.

La polizia porta via Denis Dosio per atti osceni

Sul web si sta parlando di un avvenimento molto interessante che riguarda Denis Dosio e un possibile arresto da parte della polizia. Ricostruendo la storia con le informazioni trapelate sul web in queste ore, possiamo dire che il giovane si trovasse all’interno di un bosco in compagnia di un altro uomo. I due erano completamente senza vestiti e, stando a quanto emerso, pare fossero intenti a registrare un video piuttosto spinto.

Ricordiamo che l’influencer è su alcune piattaforme social in cui vengono pubblicati contenuti vietati ai minori di 18 anni. Ad ogni modo, proprio mentre i due erano, pare, con i pantaloni calati, sono arrivate le forze dell’ordine che hanno immediatamente fermato i due. A quel punto, gli agenti avrebbero preso i loro documenti e i loro effetti personali portandoli in centrale. (Continua dopo la foto)

Cosa succederà ora all’influencer?

Poco prima che la polizia si impossessasse dei oro cellulari, Denis Dosio ha pubblicato dei contenuti in cui ha spiegato di essere alquanto impaurito in quanto la situazione fosse piuttosto compromessa. Il ragazzo, inoltre, ha anche informato i fan di non sapere se e quando la polizia li liberasse e ridesse ai giovani i loro effetti personali. Al momento, non ci sono altre informazioni trapelate dall’account Instagram del diretto interessato.

Alcune sue fanpage, però, hanno trattato la faccenda dichiarando che, stavolta, il giovane l’abbia combinata davvero grossa. Le persone che gli sono vicino dovrebbero fare qualcosa per esortarlo a cambiare atteggiamento e a redimersi per quanto accaduto. Essere fan di un personaggio, infatti, vuol dire anche riconoscere i suoi errori e cercare di spronarlo a non commetterne altri simili. Al momento, dunque, queste sono le uniche informazioni trapelate in merito, pertanto, restiamo in attesa di ulteriori novità per aggiornarvi.