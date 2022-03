GF Vip, Manila schernisce Alessandro per le lettere scritte a Sophie prima di uscire: “Eccessivo” (VIDEO)

Nella casa del GF Vip, Sophie ha deciso di leggere le lettere che le ha scritto Alessandro prima di uscire dal programma, ma Manila le schernisce. Mentre l’ex tronista di Uomini e Donne leggeva i versi di quelle che sono sembrate essere delle struggenti dichiarazioni, la Nazzaro non è riuscita a trattenere le risate.

Secondo il suo punto di vista e quello di molti telespettatori, le parole adoperate da Basciano sono state davvero troppo forti ed eccessive. Vediamo nel dettaglio che cosa le ha scritto.

L’ironia di Manila sulle lettere di Alessandro

Poco prima di uscire dalla casa del GF Vip, Alessandro ha scritto delle lettere a Sophie, che in queste ore la ragazza ha letto a Manila. La giovane ha cominciato a leggere le parole scritte dal suo fidanzato e la Nazzaro non è riuscita a trattenere qualche piccola battuta. L’ex tentatore di Temptation Island ha scritto che questo è il momento in cui i due hanno la possibilità di dimostrare quanto forte sia il loro amore. La distanza, infatti, sarà una prova decisiva per il loro rapporto.

Alessandro ha dichiarato che questi lontani da Sophie sono giorni davvero complicati, durante i quali non farà altro che piangere. Dinanzi queste affermazioni, però, Manila ha sbottato ed ha detto di reputare davvero troppo eccessive la parole di Basciano. Successivamente, poi, l’altro momento in cui l’ex Miss Italia è scoppiata a ridere è stato quando Basciano ha fatto il conteggio dei giorni di convivenza vissuti con la Codegoni.

La reazione di Sophie al GF Vip

Dinanzi queste parole, decantate da Sophie mentre leggeva le lettere di Alessandro, Manila ha ironizzato alludendo al fatto di non credere molto alla veridicità di queste affermazioni. L’intento della Nazzaro non era certamente quello di sminuire il legame e l’amore che lega i due giovani. A suo avviso, però, i termini adoperati dal ragazzo appaiono un po’ stucchevoli e forzati, specie per la brevità del rapporto che lega i due protagonisti.

Sophie, intanto, non è sembrata delusa dall’atteggiamento della coinquilina, anzi, ha preso con tanta leggerezza e ironia i commenti della sua interlocutrice. Ad ogni modo, malgrado questa piccola presa in giro, la Codegoni ha concluso la lettura facendo una dedica al suo uomo e gridandogli che anche lei lo ama moltissimo. (Clicca qui per il video)