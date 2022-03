La Pupa e il Secchione Show, ecco come sarà il nuovo format: Barbara D’Urso lancia una bomba

A partire da martedì 15 marzo andrà in onda una nuovissima edizione de La Pupa e il Secchione Show. Come già anticipato in precedenza. con l’arrivo di Barbara D’Urso il format è stato completamente stravolto.

Il programma, infatti, è stato trasformato in un vero e proprio reality show, con peculiarità del tutto differenti rispetto a prima. Sulla faccenda è intervenuta anche Barbara D’Urso, la quale ha lanciato delle notizie davvero interessanti.

Ecco tutte le novità de La Pupa e il Secchione Show

La Pupa e il Secchione Show sta per aprire i battenti e Barbara D’Urso ha voluto fornire qualche dettaglio in più in merito al format durante la recente ospitata a Verissimo. Partendo dallo studio, con questa nuova versione ci saranno tre opinionisti, Antonella Elia, Federico Fashion Style e un terzo a sorpresa. La candidata in testa alla classifica è Soleil Sorge, ma la conduttrice ha svelato qualche piccola difficoltà tecnica nel riuscire a mettersi in contatto con lei.

Proprio in virtù di questo, Lady Cologno è voluta rimanere nel mistero dicendo che il terzo opinionista ci sarà ma, almeno per adesso, resta segreto. Quest’anno, poi, sarà presente anche il pubblico, il quale sarà certamente in grado di fornire calore ed entusiasmo nel corso delle varie puntate. In merito al programma in sé, poi, la presentatrice ha detto che esso si trasformerà in un reality show a tutti gli effetti.

La notizia bomba di Barbara D’Urso su un concorrente

Inoltre, a rendere particolarmente interessanti le varie puntate de La Pupa e il Secchione Show sarà anche l’introduzione di parecchie buste chic. A tal proposito, Barbara D’Urso ha voluto sganciare una piccola bomba. Nello specifico, la padrona di casa ha detto che nel cast ci sarà anche il figlio di un personaggio famosissimo il quale non l’ha mai voluto riconoscere, malgrado sapesse della sua esistenza.

Si tratta di una cosa che nessuno sa e che, certamente, verrà utilizzata durante il programma per sollevare delle interessanti dinamiche. La D’Urso ha ammesso di essere davvero entusiasta di cimentarsi in questa nuova esperienza. Proprio per questo, lei ha partecipato attivamente con gli autori per mettere a punto una versione del tutto innovativa rispetto al passato del programma che è sempre andato in onda su Italia 1. Per saperne di più, non ci resta che attendere la prossima settimana.