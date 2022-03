Oroscopo 8 marzo 2022: Ariete indecisi, Bilancia cambiano gli equilibri

Secondo l’oroscopo dell’8 marzo i nati sotto il segno del Toro devono essere prudenti. I Cancro sono alla ricerca di nuovi stimoli, mentre per i Bilancia cambieranno degli equilibri.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se siete in balia di tante decisioni, la cosa migliore è fermarsi un attimo e prendere fiato. Talvolta ci si affanna nella speranza di riuscire a risolvere tutto al più presto, ma talvolta è necessario che le cose facciano il loro corso.

Toro. In amore è importante tenete gli occhi ben aperti. Se state vivendo una fase di transizione, allora è opportuno lasciare che sia il cuore a guidarvi. In ambito professionale, invece, meglio non rischiare troppo.

Gemelli. Le previsioni dell’oroscopo dell’8 marzo denotano una giornata un po’ confusa. Ci sono molte cose da fare e faccende da mettere a posto, tuttavia, è importante non essere troppo frettolosi e, soprattutto, non trascurate i piccoli dettagli.

Cancro. I nati sotto questo segno stanno vivendo un momento di confusione molto interessante. Siete stanchi della solita routine e siete alla ricerca di un po’ di brio e di qualche novità. Attenti a non fare scelte azzardate.

Leone. Buon momento per quanto riguarda i rapporti di coppia. Questo è il momento di insistere per costruire cose importanti. In ambito professionale, invece, è importante essere un po’ più audaci.

Vergine. In amore siete appagati e tranquilli. Ad ogni modo, è meglio non essere troppo frettolosi. Valutate attentamente i pro e i contro di un nuovo rapporto professionale e, se necessario, chiedete consiglio ad una persona fidata.

Previsioni 8 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Soprattutto in ambito personale stanno cambiando delle cose e degli equilibri. Cercate di adattarvi e di prendere di buon grado le novità. Non impelagatevi in faccende troppo complicate.

Scorpione. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 8 marzo denotano una giornata in cui vi sentite poco in forma. Cercate di fare cose che necessitano di poco sforzo fisico. In ambito sentimentale, invece, siete favoriti.

Sagittario. Oggi vi sentite un po’ giù di morale, potrebbe anche non esserci nessuna ragione concreta, in quanto talvolta i momenti così capitano senza un motivo. Cercate di non riversare in amore e sul lavoro questo vostro stato d’animo.

Capricorno. Siete un po’ impazienti e desiderosi di portare a compimento certe azioni. Ad ogni modo, è meglio non essere troppo rigidi e severi con voi stessi. Dal punto di vista professionale, invece, ci sono dei cambiamenti all’orizzonte.

Acquario. L’Oroscopo vi invita ad essere prudenti e scrupolosi, specie se state per cambiare lavoro o città. Meglio non prendere decisioni in maniera troppo frettolosa, almeno per i prossimi dieci giorni.

Pesci. Contate fino a dieci prima di dire quello che pensate. Oggi siete un po’ frastornati e vulnerabili, pertanto, potreste dire cose che non pensate. Sul lavoro è importante essere sempre rispettosi.