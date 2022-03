Scoop sull’Isola dei famosi: trovati preservativi nei kit di sopravvivenza, poi scoppia caso covid (VIDEO)

In queste ore, l’influencer Deianira Marzano ha sganciato degli scoop sull’Isola dei famosi 2022. Nello specifico, pare che siano stati rinvenuti degli oggetti molto particolari all’interno dei kit di sopravvivenza. A chi apparterranno?

Il secondo gossip che sta generando molto sgomento, invece, riguarda uno dei concorrenti, il quale pare sia risultato positivo al covid durante i servizi fotografici. Scopriamo di chi si tratta e come sta adesso.

Il primo scoop sull’Isola dei famosi 2022

L’Isola dei famosi 2022 non ha ancora aperto i battenti eppure gli scoop sono già trapelati. Il primo è alquanto piccante in quanto riguarda il ritrovamento di alcuni oggetti alquanto spinti all’interno dei kit di sopravvivenza di alcuni concorrenti. Nella giornata di oggi, tutti coloro i quali parteciperanno alla nuova edizione del reality show di Canale 5 si sono cimentati nei servizi fotografici finalizzati a realizzare le anteprime dei concorrenti.

In tale occasione, però, pare ne siano successe di tutti i colori. Gira voce, infatti, che all’interno dei kit di alcuni partecipanti siano stati inseriti dei preservativi. Ma a chi apparterranno? Al momento, Deianira ha svelato solamente il peccato, senza fare menzione su chi sia il peccatore. Ad ogni modo, questa non è l’unica notizia degna di nota trapelata in queste ore. (Continua dopo il video)

Imprevisto per un concorrente: ha il covid ed è andato via

Il secondo scoop che riguarda l’Isola dei famosi 2022 è legato a Silvano Michetti, uno dei membri del gruppo musicale I cugini di campagna. L’uomo, infatti, non ha potuto prendere parte ai servizi fotografici in quanto, a seguito di tamponi di controllo a cui tutti i partecipanti al reality show vengono costantemente sottoposti, è risultato positivo. Silvano, dunque, non ha potuto partecipare a questo evento ed è andato in isolamento.

Al momento non sono trapelate informazioni in merito alle sue condizioni di salute. Tuttavia, considerando che il protagonista pare abbia scoperto di avere il covid a seguito di controlli di routine, quindi senza sintomi particolari, è probabile che le sue condizioni siano alquanto stabili. Nessuno dei partecipanti al reality show, al momento, ha proferito parola in merito a tutto quello che è accaduto oggi durante gli shooting fotografici, in quanto vincolati ad un contratto di riservatezza. Non ci resta che attendere i prossimi giorni, dunque, per capire se ci saranno delle novità in merito e dei nuovi gossip.