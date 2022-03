Uomini e Donne spoiler 8 marzo: spazio a Matteo, Gemma spiazza tutti

Nel corso della puntata di Uomini e Donne, che andrà in onda martedì 8 marzo, vedremo che Maria De Filippi darà un po’ di spazio in più a Matteo, che in questi giorni è stato messo un po’ da parte. In tale occasione, assisteremo all’arrivo di una nuova corteggiatrice.

Al trono over, invece, Gemma tornerà ad essere protagonista in quanto metterà in atto un siparietto davvero esilarante che coinvolgerà Franco. Scopriamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Anticipazioni trono classico 8 marzo

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne che andrà in onda l’8 marzo rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà Matteo. Il giovane è rimasto un po’ in disparte in questi giorni in quanto era rimasto senza corteggiatrici. Federica si è assentata per alcune puntate a causa di problemi di salute, pertanto, il giovane è rimasto in secondo piano. Adesso, però, ci sarà una svolta in quanto la ragazza tornerà presto in studio, ma si troverà a fare i conti con un’inaspettato colpo di scena.

Matteo, infatti, prenderà una decisione inaspettata che lascerà tutti senza parole. Per quanto riguarda le altre sue conoscenze, invece, nella messa in onda in questione vedremo che si farà avanti Valeria, la seconda corteggiatrice nuova scesa per corteggiarlo. I due usciranno in esterna e si troveranno anche piuttosto bene. Di Luca, invece, si è parlato nella precedente puntata.

Gemma spiazza tutti con una richiesta a Uomini e Donne

Ad ogni modo, per quanto riguarda il trono over di Uomini e Donne, invece, le anticipazioni dell’8 marzo rivelano che si tornerà a parlare di Gemma. La dama ha puntato gli occhi su Franco, sta di fatto che farà di tutto per cercare di attirare la sua attenzione. Per riuscire nel suo intento, poi, vedremo che organizzerà una scenetta molto divertente. Nello specifico, chiederò alla redazione del programma di portare un lettino da massaggi in studio.

In quel punto, poi, comincerà a fare un massaggio rilassante e sensuale al protagonista. Questo servirà a spronarlo a conoscerla? Al momento l’impresa sembra piuttosto ardua in quanto Franco non sembrerà affatto predisposto a cimentarsi in questa relazione. Non ci resta che attendere le prossime puntate per capire se per la Galgani si sta preparando l’ennesima delusione oppure no.