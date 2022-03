Soleil Sorge eliminata dal GF Vip, Alex Belli la deride: interviene Dayane Mello e lo insulta (VIDEO)

Con grande stupore da parte dei concorrenti e di gran parte del pubblico da casa, nella puntata di ieri del GF Vip è stata eliminata Soleil Sorge e l’atteggiamento di Alex Belli non è affatto piaciuto. L’attore, infatti, invece di offrire conforto a quella che continua a definire una sua grande amica, l’ha derisa.

Sulla faccenda non è riuscita a trattenersi Dayane Mello. La donna è molto legata all’ex tronista di Uomini e Donne, pertanto, dinanzi il comportamento assunto dall’uomo, è intervenuta insultandolo pesantemente.

Lo scontro tra Soleil Sorge e Alex Belli al GF Vip

Nel corso della puntata del 7 marzo del GF Vip è stata decretata l’uscita dalla casa di Soleil Sorge che, tuttavia, prima di abbandonare definitivamente il gioco, si è confrontata con Alex Belli. Quest’ultimo, dopo un periodo di assenza, è tornato in studio ed in casa per un confronto molto acceso con l’influencer. Proprio subito dopo l’uscita di scena della giovane, infatti, i due hanno avuto un ennesimo battibecco che non è affatto piaciuto al pubblico da casa.

Alfonso Signorini ha chiesto alla Sorge di fermarsi in passerella per salutarla. Il conduttore l’ha informata che sarebbe andata in studio giovedì, in quanto fosse troppo tardi in quel momento. In seguito, le ha detto che, adesso, avrebbe potuto trascorrere la notte insieme ad Alex. Lei, però, è scoppiata a ridere ed ha detto che apprezza il tentativo del presentatore, tuttavia, rifiuta l’offerta. Successivamente, poi, ha ironizzato sul fatto che, molto probabilmente, l’attore sarebbe stato ben felice di accettare la proposta. (Continua dopo il video)

Dayane Mello sbotta contro l’attore

Subito dopo aver pronunciato queste frasi, però, è intervenuto il diretto interessato. Alex Belli, infatti, ha deriso Soleil Sorge, proprio subito dopo la scoperta di essere stata eliminata dal GF Vip. Nello specifico, l’attore le ha detto di sbagliarsi di grosso in quanto è troppo sicura di sé e dovrebbe volare più basso. La Sorge, chiaramente, è rimasta male ed ha detto che da un “amico” non si aspettava di certo quelle parole in un momento così delicato.

Sulla faccenda è intervenuta anche Dayane Mello. La donna ha registrato dei video sui social in cui ha accusato Alex di essere un vero cafone nel comportarsi in quel modo con la ragazza. In seguito, poi, non ha potuto fare a meno di rivolgergli qualche parolaccia alquanto colorita per esprimere tutto il suo disprezzo nei suoi confronti.