Sophie Codegoni fa un gesto inaspettato dopo l’uscita di Soleil Sorge dal GF Vip (FOTO)

L’uscita dalla casa del GF Vip di Soleil Sorge ha lasciato tutti senza parole, soprattutto Sophie Codegoni. Anche le se due ragazze hanno spesso discusso all’interno della casa, nell’ultimo periodo sembravano essersi riavvicinate parecchio.

Per tale motivo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di compiere un gesto molto bello per quella che, ormai, è diventata una sua amica. Scopriamo nel dettaglio di che cosa si tratta.

L’uscita dal GF Vip di Soleil Sorge

Sophie Codegoni, così come altri concorrenti. è rimasta spiazzata dall’uscita di Soleil Sorge dal GF Vip. La ragazza, infatti, è finita ad un tele voto lampo insieme a Davide Silvestri ed ha avuto la peggio. L’attore, invece, si è aggiudicato il titolo di terzo finalista di questa edizione del reality show. Ad ogni modo, la notizia inerente l’uscita della Sorge è arrivata come un fulmine a ciel sereno, anche se le percentuali delle votazioni denotano un quadro piuttosto chiaro del pensiero del pubblico.

La ragazza, infatti, ha perso con il 42% di voti, a fronte del 58% di Davide. Ad ogni modo, Soleil ha interrotto la sua esperienza e non ha avuto neppure la possibilità di entrare in studio in quanto fosse troppo tardi. Alfonso l’ha informata del fatto che sarebbe stata ospitata giovedì prossimo. Intanto, i concorrenti stanno commentando l’uscita della giovane e in molti sono basiti.

Il gesto inaspettato di Sophie Codegoni

La più provata sembra sia Sophie Codegoni che, infatti, ha voluto compiere un gesto molto bello nei confronti di Soleil Sorge al GF Vip. Nello specifico, la ragazza ha cominciato a scrivere un bigliettino per la giovane con un pezzo di carta di fortuna. Dalle poche parole che siamo riusciti a leggere, Sophie ha dipinto la sua ex coinquilina come una persona speciale. Inoltre, l’ha ringraziata per tutte le emozioni che ha donato e ha fatto vivere durante questi mesi di permanenza in casa.

Tale biglietto, probabilmente, verrà fatto recapitare all’eliminata dal reality show nel momento in cui lo staff porterà fuori dalla casa del sue valigie. Come reagirà Soleil nel ritrovarsi questa dedica inaspettata? Ci tocca attendere per scoprirlo in quanto, almeno per il momento, la giovane non è ancora tornata sui social, forse a causa di un contratto di riservatezza che la vincola al programma per qualche altro giorno.