Delia Duran pronta a dire addio ad Alex Belli? l’inaspettata confessione nella notte

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, Alex Belli è stato messo al corrente di una considerazione fatta dalla sua compagna Delia Diuran. Quest’ultima, infatti, ha maturato la consapevolezza secondo cui sia in grado di vivere bene anche senza l’attore.

Come se non bastasse, poi, la prima finalista di questa edizione del reality show, si è lasciata andare ad un nuovo sfogo anche dopo la diretta del lunedì sera. In tale occasione, ha aggiunto ulteriori dettagli in merito alla faccenda. Per Alex si sta mettendo male.

L’inaspettata consapevolezza di Delia Duran

Dopo la puntata di ieri del GF Vip, Delia Duran si è lasciata andare ad uno sfogo con Barù in cui ha parlato del suo rapporto con Alex Belli. La modella ha dichiarato che questa esperienza all’interno del reality show le sia molto servita per acquistare maggiore consapevolezza e sicurezza in se stessa. Prima, infatti, era convinta che senza di Alex la sua vita non sarebbe potuta andare avanti, o comunque nutriva una fortissima dipendenza verso la sua persona.

Vivere tutte queste settimane lontane da lui, però, ha fatto molto maturare la donna, al punto da spingerla a fare delle considerazioni davvero molto interessanti. In particolar modo, la protagonista ha ammesso che, nel caso in cui non dovesse più apprezzare i comportamenti del suo uomo, lo lascerà senza remore. Lei è ancora innamorata di lui, tuttavia, quello che lui ha fatto nel reality show è stato troppo devastante per lei.

Alex Belli diventerà single dopo il GF Vip?

Soffrire così tanto è servito a Delia Duran per crescere e per capire che Alex Belli non sia l’unico uomo sulla faccia della terra. Malgrado la concezione di amore della modella sia di ampie vedute, così come quella dell’attore, quando uscirà dal programma ha intenzione di cambiare registro. Nel caso in cui Belli non dovesse essere all’altezza delle sue aspettative, dunque, verrà “fatto fuori” dalla sua vita.

Si tratta di riflessioni molto forti e molto interessanti che Alex Belli ha parzialmente ricevuto durante la scorsa puntata del GF Vip. Ma come reagirà a fronte di queste nuove considerazioni fatte dalla sua donna nella notte? Al momento, l’attore si sta limitando a pubblicare sul suo account Instagram delle foto inerenti il record di ascolti registrato dalla scorsa puntata del GF Vip, Non ci resta che attendere per vedere se commenterà la faccenda.