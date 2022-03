Oroscopo 9 marzo 2022: Toro sicuri, Scorpione verso una novità

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 9 marzo i nati sotto il segno dell’Ariete sono molto determinati. I Toro sono sicuri di sé, mentre i nati sotto il segno del Capricorno sono pronti per iniziare dei nuovi progetti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Interessanti risvolti sul fronte dei sentimenti. Chi era indeciso su di una decisione da prendere, a partire da oggi avrà le idee molto più chiare. La forza e la determinazione sono qualità che vi saranno di grande aiuto.

Toro. I nati sotto questo segno sono piuttosto fieri e sicuri di sé. Sia in ambito sentimentale sia professionale sarà molto difficile riuscire a scalfire la vostra corazza. Per quanto riguarda i rapporti di coppia, sono favorite le storie appena nate.

Gemelli. Meglio un uovo oggi piuttosto che una gallina domani. Cercate di interiorizzare questo proverbio è di adoperarlo nella vita di tutti i giorni. In amore sono favorite le persone che sapranno mettersi in gioco con determinazione e sicurezza.

Cancro. Oggi vi sentite abbastanza in forma dal punto di vista fisico, tuttavia, cercate di non strafare. Sul lavoro è importante cercare di essere sempre sul pezzo ed evitare di prendere decisioni troppo affrettate.

Leone. La luna è nel vostro segno, pertanto, è il caso di approfittare per concedervi qualche piccolo sfizio. In ambito professionale siete persone abbastanza dirette, tuttavia, talvolta occorre diplomazia.

Vergine. Cercate di non trarre subito conclusioni affrettate quando mi relazionate con persone nuove. Spesso tendete a giudicare i libri dalla copertina e questo potrebbe portare a qualche piccolo problema.

Previsioni 9 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Interessanti risvolti sul fronte del lavoro, tuttavia, e sempre importante non trascurare le proprie origini. Cercate di essere sempre voi stessi e di non prendere in maniera estremamente leggera delle situazioni importanti.

Scorpione. L’Oroscopo del 9 marzo denota l’arrivo di una bella novità per voi. In amore potrebbero arrivare delle sorprese inattese che vi faranno molto piacere. Nel lavoro, invece, siete piuttosto audaci.

Sagittario. Giornata utile per risolvere alcuni conflitti in sospeso. Oggi vi sentite per basi da uno spirito fortemente zen, pertanto, approfittate di questa situazione di quiete.

Capricorno. Buon momento per iniziare un nuovo progetto e per fare una cernita delle vostre amicizie. Meglio non temporeggiare e agire d’impulso. In ambito professionale dovete essere scaltri e arrivare prima degli altri sulle cose.

Acquario. In amore vi sentite più tranquilli rispetto ai giorni passati. Se qualcuno non si è comportato esattamente nel migliore dei modi nei vostri confronti, forse, è il caso di non dare più nessuna chance.

Pesci. Sul lavoro ci sono persone che potrebbero mostrarsi particolarmente ostili al vostro successo. Cercate di andare avanti per la vostra strada senza lasciarvi intimorire da questo genere di persone.