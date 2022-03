Soleil Sorge ha accettato l’incarico a La Pupa e il Secchione Show? Barbara D’Urso svela inediti retroscena sui provini

Soleil Sorge è stata eliminata dal GF Vip, pertanto, quello che adesso in molti si stanno domandando è se avrà accettato la proposta di Barbara D’Urso di partecipare a La Pupa e il Secchione Show. In queste ore, ci ha pensato la conduttrice del programma a fare qualche interessante considerazione in merito.

Lady Cologno, infatti, ha pubblicato dei video su Instagram in cui ha mostrato l’intervista rilasciata a TV Sorrisi e Canzoni in questi giorni ed ha svelato degli inediti retroscena sul programma che partirà il prossimo 15 marzo. Mentre mostrava tali contenuti, la donna ha parlato anche di Soleil. Vediamo cosa ha detto.

La D’Urso parla degli accordi con Soleil Sorge

In questi giorni Barbara D’Urso sta mostrando ai suoi fan sempre più contenuti inediti in merito al nuovo reality show che andrà a condurre. Tra gli argomenti maggiormente degni di nota, però, c’è la questione che riguarda Soleil Sorge e la sua possibile partecipazione a La Pupa e il Secchione Show. La conduttrice vorrebbe fortemente la protagonista nel suo staff, in quanto la reputa una ragazza molto intelligente e pungente. Queste sue peculiarità la porterebbero ad essere la compagna ideale di Federico Fashion Style e Antonella Elia.

Ad ogni modo, la padrona di casa ha detto che adesso si metterà in contatto con la Sorge quanto prima per capire se accetterà questo incarico oppure no. La ragazza, infatti, è uscita questa notte dalla casa più spiata d’Italia, pertanto, non è stato ancora possibile formalizzare degli accordi. Ad ogni modo, la D’Urso non ha potuto fare a meno di lasciar trapelare una certa propensione a credere che la ragazza possa accettare.

Inediti retroscena su La Pupa e il Secchione Show

Oltre che parlare di Soleil Sorge, però, la D’Urso ha svelato anche inediti retroscena su La Pupa e il Secchione Show. Nel dettaglio, ha raccontato quale sia stato il provino più divertente. Ad un certo punto, un candidato a divenire pupo le ha detto di credere che l’America fosse stata scoperta da Dante. La donna non è riuscita a trattenere le risate ed ha ammesso che alcuni protagonisti siano davvero molto ignoranti.

Per contro, però, ci sono anche dei secchioni molto belli. Tra di essi, ad esempio, c’è Gianmarco Onestini, ex concorrente del GF Vip. Malgrado sia un bellissimo ragazzo, infatti, il fratello di Luca vanta una carriera scolastica di grande successo, pertanto, è stato annoverato tra i secchioni e non tra i pupi. Viceversa, poi, ci sono anche delle pupe intelligenti, come Paola Caruso, che ha anche una laurea in giurisprudenza.