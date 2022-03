Alex Belli, regalo fallico ad Adriana Volpe al GF Vip: Stefania Orlando lo asfalta (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip., Alex Belli ha portato qualche regalo alle opinioniste e al conduttore, ma quello per Adriana Volpe era alquanto equivoco in quanto di forma fallica. La donna è rimasta spiazzata dinanzi tale gesto, mentre la sua collega e il conduttore hanno ironizzato.

Il gesto dell’attore, però, non è stato molto apprezzato sul web. In molti, infatti, hanno attaccato Alex definendo il suo gesto fortemente maschilista. Sulla questione è intervenuta soprattutto Stefania Orlando. Vediamo che cosa ha detto.

Alex consegna il regalo fallico ad Adriana Volpe

Alex Belli è tornato col botto al GF Vip, l’attore ha immediatamente fatto parlare di sé per un regalo fallico consegnato nelle mani di Adriana Volpe. Come se tale oggetto non fosse già abbastanza esplicito, il protagonista ha anche aggiunto dei commenti piuttosto allusivi. Nello specifico, ha ironizzato sul fatto che sapeva che Adriana avrebbe gradito in quanto avesse assoluto bisogno di quell’oggetto.

L’ex conduttrice Rai è rimasta un po’ spiazzata, sta di fatto che non ha avuto la prontezza di riflessi per rispondere alle battute piccanti del suo interlocutore. Sonia, invece, è rimasta entusiasta e si è complimentata con l’ex gieffino per la scelta. Alfonso, invece, ha rivendicato tale regalo dicendo di volerlo tutto per sé. Insomma, un siparietto davvero esilarante che, tuttavia, ha generato un po’ di sgomento sui social. (Clicca qui per il video)

Stefania Orlando asfalta Belli

Diversi telespettatori, infatti, non hanno gradito per nulla il regalo fallico che Alex Belli ha fatto ad Adriana Volpe. Stefania Orlando, ad esempio, è intervenuta sui social per condannare fermamente il comportamento dell’attore. A suo avviso, infatti, non ci sarebbe assolutamente nulla di divertente nel suo gesto. La donna ha reputato tale siparietto davvero volgare e di cattivo gusto.

Inoltre, porta alla luce una becera ironia maschilista che, al giorno d’oggi, non dovrebbe assolutamente essere tollerata. Stefania, poi, ci ha tenuto a specificare che, probabilmente è lei a non avere tutta questa ironica, pertanto, ha chiesto ai suoi fan di rivelare che cosa pensassero di questo gesto. Molti sono gli utenti del web che hanno criticato il comportamento di Belli, tuttavia, il diretto interessato non è intervenuto sulla faccenda per scusarsi o per commentare le accuse che sta ricevendo. Non ci resta che attendere per vedere se lo farà.