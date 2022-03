Uomini e Donne anticipazioni puntata 9 marzo: Gemma mette in imbarazzo Franco

Le anticipazioni della puntata del 9 marzo di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione ci sarà nuovamente Gemma Galgani. La messa in onda, infatti, comincerà proprio con la dama bianca che farà una richiesta alquanto bizzarra.

Successivamente, poi, verrà dato spazio a Ida e Alessandro e scopriremo sì tra loro sarà tornato il sereno oppure no. Al trono classico, infine, ci sarà un grande ritorno e un bacio inaspettato. Scopriamo tutto quello che accadrà.

La bizzarra richiesta di Gemma nella puntata del 9 marzo

Nella puntata di Uomini e Donne che andrà in onda il 9 marzo vedremo che la conduttrice comincerà con una richiesta alquanto bizzarra fatta da Gemma. La donna ha messo gli occhi su un nuovo corteggiatore, ovvero, Franco. Quest’ultimo, però, sembra alquanto restio accedere alle avance della donna. Proprio Per tale ragione, quest’ultima deciderà di organizzargli una sorpresa.

A tal proposito, chiederà alla redazione del programma di fare entrare all’interno dello studio un lettino da massaggi. A quel punto, dopo una breve premessa, chiederà a Franco di potergli fare un massaggio rilassante e stimolante. Quest’ultimo, a consentirà alla richiesta della torinese, tuttavia, non potrà fare a meno di mostrarsi particolarmente imbarazzato. Sulla questione, chiaramente, non potranno fare a meno di intervenire Gianni e Tina. Soprattutto la Cipollari prenderà di mira la sua acerrima nemica come è suo solito fare.

Decisioni inattese e baci passionali a Uomini e Donne

Restando sempre in tema di trono over, poi, nella puntata del 9 marzo di Uomini e Donne vedremo che ci sarà un nuovo confronto anche tra Ida e Alessandro. I due avranno un nuovo diverbio in quanto la Platano continuerà a dire di non fidarsi di lui. Malgrado i dubbi e le titubanze, però, i due decideranno di trascorrere l’intero fine settimana in reciproca compagnia.

Al trono classico, invece, ci sarà un grande colpo di scena. Per quanto riguarda Matteo, il giovane assisterà al ritorno di Federica, tuttavia, le cose non andranno esattamente come la ragazza aveva immaginato. Il tronista, infatti, prenderà una decisione alquanto inattesa, che spiazzerà sia la ragazza stessa sia tutti i presenti in studio. Luca, infine, uscirà con Lilli. Tra i due ci sarà un bacio molto passionale che, chiaramente, infastidiva moltissimo Soraya. La ragazza, infatti, non perdeva occasione per sbottare duramente contro il ragazzo che sta corteggiando.