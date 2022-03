Lite tra Biagio e Miriana dopo il GF Vip, lui svela inediti retroscena: la risposta della showgirl (VIDEO)

Nel corso della puntata di ieri di Pomeriggio 5, Barbara D’Urso ha ospitato in studio Biagio D’Anelli il quale ha svelato inediti retroscena su Miriana Trevisan dopo la sua uscita dal GF Vip. Tutti, infatti, si aspettavano che i due si sarebbero visti e avrebbero trascorso del tempo insieme, ma così non è stato.

A quanto pare, sono accadute delle faccende piuttosto inedite che pare stiano compromettendo la loro relazione. Dopo tale intervista, Miriana è apparsa in un video su Instagram. Ecco cosa ha detto.

Le accuse di Biagio contro Miriana

La storia tra Biagio e Miriana sembra in pericolo dopo l’uscita della donna dalla casa del GF Vip. D’Anelli, infatti, ha raccontato che, dopo aver abbracciato la protagonista in studio i due si sono visti all’esterno, ma lei era molto confusa e frastornata. Ad un certo punto, poi, gli ha detto di avere un problema con il cellulare in quanto non si ricordava più il pin. Per tale ragione, ha chiesto a Biagio di lasciare il suo numero di telefono al suo agente.

Una volta messe tutte le cose al loro posto, poi, Miriana lo avrebbe richiamato, ma questo non è mai accaduto. Biagio, infatti, avrebbe dovuto trascorrere la notte a Roma insieme a lei, tuttavia, ha deciso di andare a Milano, dove si è registrata la puntata di Pomeriggio 5 in cui è stato ospite, proprio perché non ha avuto più notizie dalla donna. I presenti in studio sono rimasti basiti ed hanno cominciato a fare delle supposizioni.

La Trevisan torna sui social dopo il GF Vip e il gesto che stronca Biagio

In molti, infatti, ritengono che Miriana possa essere venuta a conoscenza di alcune informazioni poco gradevoli su Biagio una volta uscita dal GF Vip. Questo sarebbe il motivo per il quale potrebbe aver deciso di sparire e di rifilare un bel due di picche all’uomo di cui sembrava essere quasi innamorata. Ad ogni modo, almeno per il momento, non ci sono ulteriori aggiornamenti in merito.

Nella notte, però, Miriana ha voluto pubblicare un video su Instagram per parlare con i suoi fan. A tal proposito, si è ripresa mentre era a letto con suo figlio Nicola. Il piccolo stava dormendo e lei ci ha tenuto a precisare di star trascorrendo tutto il tempo che può in compagnia di suo figlio, proprio per recuperare i mesi di assenza. A Mattino 5, poi, Biagio ha svelato di essere riuscito a sentire Miriana, la quale lo ha liquidato dicendo di essere molto impegnata con la registrazione di alcuni programmi. Lui, così, ha deciso di chiudere la storia.