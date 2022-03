Alex Belli beccato in hotel con una donna: quando scopre di essere ripreso, ecco cosa fa (VIDEO)

In queste ore sono trapelate delle notizie alquanto interessanti che riguardano Alex Belli, in quanto l’attore è stato beccato in hotel con una donna. A coglierlo in flagrante sono stati gli inviati di Pomeriggio 5.

Subito dopo la diretta del GF Vip, infatti, l’attore si è recato presso una struttura alberghiera per trascorrere la notte. In sua compagnia, però, c’era una figura femminile. Scopriamo di chi si tratta e cosa è successo.

Alex e una donna beccati in hotel dopo il GF Vip

Alex Belli continua a far parlare di sé, stavolta è finito al centro dell’attenzione per essere stato beccato in hotel con una donna. L’attore, infatti, subito dopo aver lasciato lo studio del Grande Fratello Vip si è recato in albergo con alcuni effetti personali. In sua compagnia era presente una donna, si tratta della stessa persona con cui è stato in viaggio a Sharm El Sheikh. La persona in questione, dunque, è proprio Stella Starlight.

Lei è una collaboratrice di Alex, nonché sua agente è grande amica. Ad ogni modo, la vicinanza tra loro pare stia diventando davvero estrema. Le telecamere di Pomeriggio 5, infatti, li hanno seguiti anche all’interno della hall dell’albergo per vedere se tra loro ci fosse solo un’amicizia o qualcos’altro. Dai video trapelati, si vede che i due sono estremamente complici è perfettamente in sintonia l’uno con l’altra.

Le parole della donna in compagnia di Belli

Ad un certo punto del filmato, poi, si vede che Alex Belli e la donna in questione si recano verso l’ascensore dell’hotel per raggiungere la loro stanza. Pare, infatti, che i due abbiano trascorso la notte all’interno della stessa camera. I protagonisti di questo gossip, però, si sono accorti di essere inquadrati dalle telecamere, per tale ragione, hanno deciso di giocarci un po’ su. Una volta scoperto il cameraman, infatti, i due hanno cominciato a salutare e Stella ha addirittura mandato un bacio alla videocamera.

La vicinanza tra i due, dunque, è tangibile, così come la loro intesa. Nel corso della puntata del programma pomeridiano di Barbara D’Urso, inoltre, è stata in collegamento proprio Stella. La donna, però, è stata molto vaga su quanto accaduto quella notte con l’attore ed ha speso parole solamente per tessere le lodi dell’attore in quanto uomo, amico, professionista e chissà che non sia anche qualcos’altro per lei. (Clicca qui per il video)