GF Vip, tensioni nella casa, Lulù su Jessica: “Sta poveraccia…” cosa è successo (VIDEO)

L’ultima settimana all’interno della casa del GF Vip è alquanto tesa per i concorrenti e in queste ore, soprattutto Jessica e Lulù si sono rese protagonisti di episodi degni di nota. Tutto è cominciato a seguito di una discussione piuttosto accesa tra Barù e Jessica.

I due proprio non riescono a trovare un punto d’incontro e il clima sta diventando piuttosto pesante. Lulù, allora, è intervenuta nella speranza di fare da paciere, tuttavia, l’effetto è stato del tutto opposto. Vediamo che cosa è accaduto.

Clima teso nella casa del GF Vip

Gli ultimi giorni all’interno della casa del GF Vip si stanno rivelando piuttosto infuocati e i protagonisti di questo nuovo litigio sono Barù, Jessica e Lulù. L’enologo sta continuando a comportarsi in maniera ambigua con la principessa, finendo per confonderle le idee. Prima sembra deciso a non avere nessuna interazione con lei e subito dopo la stuzzica e la provoca. Nelle ultime ore, però, i due hanno discusso pesantemente e se ne sono dette di ogni.

Il clima, dunque, nella casa era piuttosto teso e i coinquilini hanno provato a fare di tutto pur di riuscire a ripristinare la serenità. Ad un certo punto, infatti, è intervenuta Lulù, la quale si è lasciata andare ad un confronto con Davide e Barù ed ha cominciato a parlare di sua sorella. I termini che ha adoperato la ragazza, malgrado fossero carichi di tutte le buone intenzioni, si sono rivelati piuttosto offensivi.

Lo scivolone di Lulù su Jessica

Lulù, infatti, ha cominciato a dipingere Jessica come una “poveraccia” alla disperata ricerca dell’amore all’interno della casa del GF Vip. L’intento della Selassiè, però, non era quello di screditare sua sorella, in quanto voleva semplicemente enfatizzare il fatto che la giovane fosse estremamente desiderosa di trovare una persona interessante. Il termine adoperato, però, non è piaciuto neppure a Barù che, infatti, è prontamente intervenuto.

Il nipote di Costantino Della Gherardesca, infatti, ha detto che Jessica non sia affatto una poveraccia. A quel punto, allora, ha ribattuto Lulù ed ha provato a spiegare meglio le sue intenzioni. Ad ogni modo, il tentativo di fare da paciere non è andato a buon fine. Il clima è tornato un po’ più disteso rispetto alle ore precedenti, tuttavia, tra Barù e Jessica pare non ci sia punto di unione.