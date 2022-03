Temptation Island cancellato per sempre? Parla Bisciglia e quando parte Ultima Fermata

In queste ore sono trapelate delle notizie piuttosto negative su Temptation Island, il reality show, infatti, pare sia stato cancellato dai palinsesti Mediaset. A sostituirlo pare sia arrivato Ultima Fermata, il nuovo esperimento di Maria De Filippi.

A dare qualche informazione in più sulla faccenda è stato Filippo Bisciglia che, nel corso di una recente intervista, ha fatto qualche interessante rivelazione sull’argomento. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

Perché Temptation Island pare sia stato cancellato

Dopo anni di messa in onda su Canale 5, Temptation Island pare sia stato cancellato. Inizialmente sono trapelate delle voci in merito ad una mancanza di accordi tra la Fascino e la Banijai, che detiene i diritti internazionali del format. In seguito, però, sembrava essersi aperto uno spiraglio di luce per il reality show incentrato sulle tentazioni. Sembrava, infatti, che il programma sarebbe tornato come sempre nel periodo estivo.

Nelle ultime ore, però, è tornato a calare il gelo sulla questione. Filippo Bisciglia, storico conduttore del reality, ha rivelato che Maria De Filippi sia alquanto reticente sulle sorti del programma. Il conduttore, infatti, ha rivelato che l’ultima volta in cui i due hanno parlato risale a novembre. Dopo quella data, l’ideatrice del format non ha più proferito parola in merito.

Sostituito da Ultima Fermata: i dettagli recenti

Per tale ragione, al momento Temptation Island risulta cancellato dai palinsesti. Nel caso in cui dovesse sopraggiungere qualche novità, poi, forniremo ulteriori aggiornamenti. Nel frattempo, a sostituire il programma pare arriverà Ultima Fermata. Questo format è sempre incentrato sulle coppie, solamente, che è fatto già di persone che vivono situazioni di crisi profonda. Prima di lasciarsi definitivamente, dunque, decidono di mettersi in gioco un’ultima volta per capire se le loro storie possano salvarsi oppure no.

Al momento, ci sono poche informazioni in merito alle dinamiche del format. Ciò che è trapelato, però, è che lo show aprirà i battenti a partire da mercoledì 23 marzo, in prima serata su Canale 5. Alla conduzione non ci sarà Filippo Bisciglia e neppure Giulia De Lellis, come ipotizzato in precedenza. Al momento stanno trapelando delle voci che vedono Belen Rodriguez la possibile candidata a ricoprire questo ruolo. Tuttavia, non vi è alcuna certezza e può essere anche che il programma si servirà di una semplice voce fuori campo senza un vero e proprio conduttore.