Il Paradiso delle signore spoiler 11 marzo: decisione drastica per Stefania, Dante spiazza tutti

Gli spoiler della puntata di venerdì 11 marzo del Paradiso delle signore rivelano che Stefania arriverà a prendere una decisione piuttosto drastica. La fanciulla ha appena scoperto che Gloria è sua madre, pertanto, andrà nel caos totale.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Dante farà una mossa che lascerà di stucco i protagonisti del grande magazzino. Per quanto riguarda Maria, invece, la fanciulla sarà in procinto di dire la verità su Rocco.

Maria si confida con Agnese nella puntata dell’11 marzo?

I segreti di Gloria, ormai, sono venuti tutti allo scoperto. Nel corso della puntata dell’11 marzo del Paradiso delle signore, infatti, vedremo che Stefania continuerà ad essere estremamente sconvolta per ciò di cui è venuta a conoscenza. A tal proposito, si rifugerà da Irene e Maria. Le due amiche le offriranno il loro aiuto e, naturalmente, le chiederanno i motivi celati dietro la sua decisione repentina di andare via da casa.

La fanciulla, però, non potrà aprirsi con loro e deciderà di continuare a tenersi tutto dentro. L’unica persona con la quale si sente tranquilla a raccontare tutto è Marco, il quale si rivelerà la sua unica spalla su cui piangere. Maria, nel frattempo, si troverà di fronte una situazione davvero incresciosa. La ragazza sta mentendo a tutte le persone che conosce in merito all’incontro avuto con Rocco. Per tale ragione, nella messa in onda in questione, vedremo che sarà in procinto di aprirsi con Agnese. La donna scoprirà la verità, ovvero che Rocco l’ha lasciata?

Stefania scappa al Paradiso delle signore

Intanto, al Paradiso delle signore si creerà un grosso problema nella puntata dell’11 marzi. Dopo il forfait dato dalla Signorina Buonasera, infatti, non ci sarà nessuno in grado di poter presentare a tutti il lancio della nuova collezione. Inaspettatamente, però, Romagnoli avrà un’idea che si rivelerà molto brillante e che risolverà in men che non si dica questo problema.

Gloria, dal canto suo, farà di tutto per tentare un approccio con Stefania. La donna proverà a mettersi in contatto con sua figlia nella speranza di convincerla a parlarle e a ragionare insieme sulla faccenda. La ragazza, però, non avrà nessuna intenzione di farsi trovare dalla donna. Per tale ragione, deciderà di compiere un gesto estremo. Consapevole del fatto che non può più nascondersi dalle sue amiche, deciderà di scappare via.