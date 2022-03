Barù contro Delia e Alex: “Non vi voglio vedere mai più”, la replica piccata di Belli (VIDEO)

In queste ore c’è stato uno scontro piuttosto acceso tra Barù e Delia nella casa del GF Vip in cui è stato tirato in ballo anche Alex Belli. Nello specifico, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha sbottato contro la modella dicendo di non aver molto apprezzato alcune sue uscite.

Nel corso del dibattito, però, sono state pronunciate delle frasi piuttosto forti a cui Delia non è riuscita a controbattere in maniera pronta. Proprio per tale ragione, ci ha pensato l’attore ad intervenire attraverso i social. Ecco cosa è successo.

Lo scontro tra Delia e Barù nella casa del GF Vip

Nella casa del GF Vip si stanno consumando gli ultimi litigi ad un passo dalla finale, che si terrà lunedì 14 marzo. I protagonisti di un nuovo dibattito, stavolta, sono stati Barù e Delia e nella lite è saltato fuori anche Alex. In particolar modo, l’enologo ha detto di non aver gradito il fatto che la Duran avesse detto di aver legato di più con Lulù e Jessica, dopo che se ne sono dette di tutti i colori, piuttosto che con lui. La discussione, poi, è proseguita e Delia ha provato a dare le sue motivazioni.

Ad un certo punto, però, Barù è sembrato piuttosto spazientito dal dialogo, sta di fatto che ha provato a chiudere la conversazione con delle frasi molto incisive. Nello specifico, il protagonista ha detto di non avere interesse a continuare a parlare con la modella in quanto, una volta finito il GF Vip, non ha nessuna intenzione di rivedere né lei né il suo compagno. (Continua dopo il video)

Barù silura Delia: "Spero di non rivedere più né te, né Alex".#GFVIP pic.twitter.com/KrZTJp719p — Roberto Mallò (@robymallo) March 9, 2022

La replica piccata di Alex Belli

Dinanzi queste parole, Delia ha chiesto a Barù di non associarla sempre ad Alex. Il coinquilino, infatti, dovrebbe valutare lei in quanto soggetto singolo e non sempre in funzione al suo uomo. A quel punto, allora, Barù ha detto che neanche lei da sola vorrebbe mai incontrare una volta finita questa esperienza. La modella è rimasta piuttosto spiazzata dalle sue parole, sta di fatto che non ha replicato.

Ad attaccare Barù, però, ci ha pensato Alex. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato un commento su Instagram in cui ha ripreso la scena della lite tra i due concorrenti del GF Vip e poi ha commentato. L’attore ha informato Barù del fatto che la cosa fosse reciproca, in quanto neppure loro due hanno la minima intenzione di approfondire la sua conoscenza al di fuori del programma.