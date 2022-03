Uomini e Donne, puntata 10 marzo: Luca bacia una corteggiatrice, Federica ritorna ma…

Nella puntata di oggi, giovedì 10 marzo di Uomini e Donne, assisteremo a momenti molto esilaranti che riguarderanno il trono classico. Dopo aver ampiamente dibattuto dei membri del trono over nella puntata di ieri, infatti, oggi si darà un po’ di spazio ai giovani.

La conduttrice chiamerà in studio Luca e Matteo, che nella puntata di ieri sono rimasti dietro le quinte. I due, dunque, si prepareranno a raccontare come hanno trascorso la settimana. Ida e Alessandro, invece, saranno di nuovo al centro di una polemica.

Un bacio crea scompiglio al trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 10 marzo di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiederà ai due tronisti di entrare in studio. Successivamente, poi, farà accomodare Luca e gli chiederà di raccontare cosa abbia fatto in questi giorni. Il ragazzo ammetterà di essere uscito con Lilli e di averle dato un bacio. Nel vedere l’esterna, chiaramente, non potrà non intervenire Soraya. La ragazza dirà di esserci rimasta molto male.

Lilli, dal canto suo, sarà contenta che finalmente la situazione tra loro sembrerà essersi sbloccata. Ad ogni modo, la corteggiatrice continuerà ad essere convinta del fatto che lei sia più avanti di lui. Per quanto riguarda Matteo, invece, il ragazzo farà i conti con il ritorno di Federica. Dopo essere stata ammalata, infatti, la giovane metterà nuovamente piede in studio, ma si troverà ad affrontare una situazione molto incresciosa.

Lite tra Alessandro e Ida nella puntata del 10 marzo e una decisione

Matteo le dirà di non averla pensata affatto in questo periodo di assenza. La ragazza ci rimarrà molto male e il tronista, alla fine, prenderà una decisione molto drastica. In studio scoppierà il caos, al punto che interverranno anche gli opinionisti e altri. Soraya, ad esempio, si schiererà dalla parte di Federica e dirà di essersi commossa moltissimo per quanto accaduto in quanto è convinta che lei ci tenesse molto per Ranieri.

Luca, dal canto suo, reputerà la decisione de suo collega davvero strana e, forse, dettata dallo stato di confusione in cui si trova adesso. Nella puntata del 10 marzo di Uomini e Donne, poi, assisteremo anche all’ennesima discussione tra Ida e Alessandro. La Platano continuerà a manifestare i suoi dubbi in merito al loro rapporto, sta di fatto che il cavaliere perderà le staffe. Al termine del dibattito, però, ci sarà una riappacificazione.