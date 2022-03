Anticipazioni finale GF Vip, colpaccio di Signorini: due ospiti speciali e che accadrà

Lunedì 14 marzo andrà in onda la finale del GF Vip e le anticipazioni stanno cominciando a trapelare. L’influencer Amedeo Venza, pochi istanti fa, ha sganciato una vera e propria bomba che riguarda quello che accadrà nel corso della puntata in questione.

A quanto pare, Alfonso Signorini ha intenzione di sparare tutte le cartucce che gli sono rimaste per concludere con il botto l’edizione più lunga in assoluto del reality show. Vediamo, dunque, chi sarà presente in studio e che cosa accadrà.

La prima ospite speciale della finale del GF Vip e cosa potrebbe fare

La finale del GF Vip è sempre più vicina e le anticipazioni rivelano che ci saranno molti avvenimenti degni di nota. Oltre, chiaramente, alla scoperta di colui o colei che si aggiudicherà la vittoria di questa edizione del programma, accadranno anche molti altri avvenimenti. Il primo degno di nota riguarda la presenza in studio di un’ospite speciale, ovvero, Barbara D’Urso. La conduttrice sarà ospitata da Alfonso Signorini anche in vista della partenza del suo nuovo programma La Pupa e il Secchione Show, che inizierà il giorno dopo.

In tale occasione, però, pare che la conduttrice Mediaset possa anche ufficializzare una questione di cui si sta dibattendo da settimane. Nello specifico, infatti, Lady Cologno potrebbe dare luogo alla fatidica proposta ufficiale a Soleil Sorge per invitarla ad essere la terza opinionista del suo nuovo format.

Anticipazione bomba: terzo opinionista?

Da quanto è stata eliminata, infatti, Soleil è sparita dal web, probabilmente poiché vincolata ad un contratto di riservatezza con gli autori del programma, ma non è tutto. Le anticipazioni della finale del GF Vip rivelano che pare ci sarà anche un secondo ospite del tutto speciale, stiamo parlando di Paolo Bonolis. Il marito di Sonia Bruganelli dovrebbe essere presente in studi, al fianco di sua moglie, per commentare insieme a lei e ad Adriana le dinamiche che si verranno a creare.

Ricordiamo che Paolo ha sempre dichiarato di non essere particolarmente avvezzo a guardare i reality show. Anche in merito alla decisione di sua moglie di accettare la proposta di Signorini, infatti, il conduttore sembrò piuttosto scettico. Proprio per questo, sarà molto divertente vedere come se la caverà nelle vesti di terzo opinionista speciale del programma. Queste sono solo alcune delle anticipazioni sulla finale del programma, bisogna attendere i prossimi giorni per sapere qualcosa in più.