Cecilia Rodriguez beccata a “malmenare” Ignazio Moser: “Meriti di peggio” c’entrano Le Iene (VIDEO)

In queste ore si sta molto parlando del video in cui Cecilia Rodriguez è stata beccata a malmenare il suo fidanzato Ignazio Moser. La donna ha perso completamente le staffe contro il protagonista nel bel mezzo di uno scherzo de Le Iene.

Gli autori del programma, infatti, hanno deciso di toccare il tallone d’Achille della sorella di Belen, ovvero, il suo fidanzato. Dopo la messa in onda del video, poi, la diretta interessata ha commentato in maniera piuttosto pungente l’accaduto. Vediamo cosa è successo.

Lo scherzo de Le Iene a Cecilia Rodriguez

Nel corso della puntata del 9 marzo de Le Iene è andato in onda lo scherzo fatto a Cecilia Rodriguez con la complicità di Ignazio Moser. Se c’è una cosa che la showgirl proprio non tollera è il fatto che i suoi fan sembrino essere più interessati al suo compagno piuttosto che a lei. Sui social, infatti, spesso le rivolgono domande riferite a Ignazio e non a lei e questa cosa l’infastidisce parecchio. Proprio per questo, gli autori de Le Iene hanno deciso di improntare lo scherzo su questo.

I due sono andati a cena fuori e, per tutto il tempo, la cameriera e le persone presenti nel ristorante hanno cominciato a dedicare attenzioni solamente a Moser. Ad un certo punto, poi, la cameriera ha fatto delle avances piuttosto spinte al giovane, generando le ire della donna. Quest’ultima, infatti, è uscita furiosa dalla struttura inseguita dal suo compagno. (Clicca qui per il video)

La showgirl commenta con Ignazio Moser l’accaduto

Ignazio Moser ha provato a calmarla, ma Cecilia Rodriguez non ne ha voluto sapere ed ha cominciato a “malmenare” il fidanzato. Solo grazie all’interno dello staff de Le Iene la situazione è rientrata. Subito dopo, però, Cecilia ha commentato su Instagram la faccenda. La donna ha ammesso di non essere affatto pentita per come abbia reagito di fronte quelle sfacciate provocazioni.

Per tale motivo, ha asserito che Ignazio avrebbe meritato anche di peggio. Lui, dal canto suo, è rimasto alquanto in silenzio a seguire lo scherzo alla tv. Nel frattempo, gli utenti del web non hanno potuto fare a meno di commentare e, come sempre c’è chi ha ritenuto il comportamento della Rodriguez un po’ troppo eccessivo e chi, invece, si è schierato dalla sua parte. Ad ogni modo, la cosa certa è che tra i due sembra procedere tutto alla grande, contrariamente alle voci che di tanto in tanto circolano sul loro conto.