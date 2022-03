Andrea Damante è rifatto? Fabrizio Corona fa delle pesanti insinuazioni (FOTO)

In queste ore sul web sta impazzando un gossip alquanto interessante che riguarda Andrea Damante e il fatto che pare sia rifatto. A sganciare questa piccola bomba è stato Fabrizio Corona che, attraverso il suo account di Instagram, ha mostrato a tutti i fan delle foto alquanto inequivocabili.

Nello specifico, l’ex re dei paparazzi ha sbottato contro l’ex tronista di Uomini e Donne portando alla luce alcuni presunti ritocchini di cui si sarebbe reso protagonista. Vediamo nel dettaglio che cosa è emerso.

Le accuse di Fabrizio Corona: Damante rifatto?

Andrea Damante è rifatto? L’ex volto di Uomini e Donne, nonché ex compagno di Giulia De Lellis e rinomato dj è davvero ricorso alla chirurgia estetica? Il rumor è stato diffuso da Fabrizio Corona il quale, attraverso il suo account di Instagram, ha mostrato una foto in cui è inquadrato il ragazzo. Nell’immagine in questione pare proprio che Andrea abbia fatto qualcosa agli occhi, nello specifico alle palpebre.

Fabrizio, infatti, ci ha tenuto a porre l’accento proprio su tale parte del corpo ed ha anche commentato in maniera piuttosto pungente. In particolar modo, il protagonista ha detto che la chirurgia, in certi casi, può fare dei danni davvero molto seri ed importanti e questo sarebbe proprio il caso di Damante. In effetti, dallo scatto in questione, tratto da una Instagram Stories del Dama, si vede palesemente che l’occhio sia molto gonfio. (Continua dopo la foto)

La reazione di Andrea alle insinuazioni

Ad ogni modo, Andrea Damante non è intervenuto ancora sulla faccenda, sta di fatto che non ha confermato né smentito di essersi rifatto le palpebre. Tale intervento viene chiamato blefaroplastica e consiste proprio in un’operazione finalizzata a levigare le palpebre e le borse in modo da donare allo sguardo un aspetto più giovane e fresco. In ogni caso, anche senza la conferma ufficiale da parte del diretto interessato, in molti ritengono che Fabrizio avesse ragione.

Al momento, però, Andrea è impegnato con i festeggiamenti del suo compleanno. Il giovane, infatti, si è recato presso una struttura alberghiera immersa nel verde e dotata di camere molto speciale, con il tetto totalmente trasparente per ammirare le stelle e il paesaggio. In sua compagnia c’è la sua fidanzata, pertanto, pare che non abbia la minima intenzione di rovinarsi questo momento con dei pettegolezzi.