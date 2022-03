Il Paradiso delle signore anticipazioni 14 marzo: a casa Colombo sconvolti per la scomparsa di Stefania, ecco dov’è

Lunedì 14 marzo andrà in onda una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che a casa Colombo saranno tutti sconvolti per la scomparsa di Stefania. La giovane, infatti, dopo aver appreso che Gloria sia sua madre, ha deciso di andare via facendo perdere le tracce di sé.

In merito ad Adelaide, invece, la contessa continuerà ad essere ignara del ricatto che Dante ha fatto ad Umberto. Stefania, intanto, troverà un nuovo rifugio nel quale nascondersi. Scopriamo tutti i dettagli.

Ecco dove si è nascosta Stefania al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 14 marzo del Paradiso delle signore vedremo che a casa Colombo saranno tutti devastati dalla scomparsa di Stefania. Ezio e Veronica cercheranno di mettersi sulle sue tracce, ma non riusciranno a trovarla. Chiaramente anche Gloria sarà totalmente sconvolta, in quanto è consapevole di essere stata lei la causa di tutto. Nel momento in cui Stefania ha appreso la verità su sua madre, infatti, non è riuscita a reggere la situazione ed è scappata via.

Dopo essersi confidata con le sue amiche, la giovane capirà che l’unica persona della quale può fidarsi sul serio è Marco. Proprio per questo motivo, andrà a villa Guarnieri e chiederà al nipote di Adelaide di offrirle asilo. Il ragazzo, chiaramente, si mostrerà molto comprensivo nei suoi confronti, pertanto, offrirà alla ragazza la possibilità di nascondersi nella villa.

Anticipazioni 14 marzo: Adelaide si fida di Dante

In particolar modo, la ragazza si rifugerà all’interno della foresteria presente nella villa stessa. A casa Colombo, chiaramente, tutti ignoreranno quello che sarà il nuovo nascondiglio della giovane, pertanto, proveranno in tutti i modi a mettersi sulle sue tracce senza ottenere alcun risultato. Su di un altro versante, poi, nella puntata del 14 marzo del Paradiso delle signore vedremo che Adelaide ignorerà i loschi piani di Dante.

In virtù di questo, la contessa sarà convinta del fatto che Romagnoli sia un ottimo acquisto per il grande magazzino e un partner eccellente per Vittorio. La verità, però, è molto lontana da quello che crede la cognata di Umberto. Salvatore, invece, riuscirà ad acquistare la casa, tuttavia, la piccola Irene sarà sempre convinta di non volersi trasferire a Milano. Per tale ragione, il ragazzo si trasferirà da solo e Anna non lo potrà seguire in questa nuova avventura, almeno per il momento.