Uomini e Donne: nella puntata dell’11 marzo: Matteo caccia Federica, caos in studio

Dopo aver ampiamente dibattuto delle vicende inerenti il trono over di Uomini e Donne, finalmente, giungerà il momento di parlare dei più giovani e questo accadrà l’11 marzo. L’ultima puntata della settimana, infatti, sarà dedicata a Luca e Matteo.

Per quanto riguarda il primo, il giovane creerà un bel po’ di scompiglio a causa di un bacio dato ad una corteggiatrice. In merito a Matteo, invece, il ragazzo deciderà di mandare via Federica. Vediamo nel dettaglio che cosa accadrà.

Matteo elimina Federica a Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata dell’11 marzo di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiamerà in studio i due tronisti, dopo averli tenuti dietro le quinte per ben due puntate. Entrambi saranno in grado di creare delle dinamiche piuttosto interessanti. Luca, dal canto suo, deciderà di portare in esterna Lilli e tra i due ci sarà un bacio. Soraya, chiaramente, rimarrà molto male e si arrabbierà con il tronista. Successivamente, poi, sarà la volta di Matteo.

La conduttrice informerà il ragazzo del fatto che Federica sia finalmente tornata. Nel vederla, però, il giovane dirà di non aver sentito molto la sua mancanza in questi giorni di assenza. In virtù di questo, prenderà la decisione di eliminarla. Lei rimarrà molto male, al punto da scoppiare in lacrime e scappare via dallo studio. I presenti rimarranno spiazzati e in molti non potranno fare a meno di intervenire.

Bufera in studio nella puntata dell’11 marzo

Luca, ad esempio, commenterà l’accaduto dicendo che il suo compagno d’avventura stia attraversando un momento di confusione, pertanto, non sa neppure lui ciò che sta facendo. Anche gli opinionisti rimarranno basiti da questo improvviso cambio di rotta. Durante la puntata dell’11 marzo di Uomini e Donne, poi, vedremo che sulla faccenda interverrà anche Soraya.

La ragazza dirà di essere rimasta molto turbata per quanto accaduto in quanto si è immedesimata molto con Federica. Proprio per tale ragione, non potrà che schierarsi dalla sua parte. A fronte di tutte queste considerazioni, poi, Matteo verrà preso nuovamente dal panico e dalla confusione. Dopo aver parlato con la conduttrice, dunque, il ragazzo deciderà di lasciare lo studio per inseguire Federica dietro le quinte e parlarle a quattrocchi. La ragazza accetterà questo confronto? Lo scopriremo nella puntata di domani di Uomini e Donne.