GF Vip, salta il matrimonio tra Massimiliano Morra e Dalila, triste annuncio: “Non stiamo più insieme”

Triste notizia per un ex concorrente del GF Vip, Massimiliano Morra e la sua compagna Dalila Mucedero, infatti, non si sposeranno più. Solo un mesetto fa i due avevano annunciato che presto sarebbero convolati a nozze ma, a quanto pare, la situazione ha preso una piega inattesa.

A fare questo triste annuncio è stata la ragazza che, attraverso il suo profilo Instagram ha rivelato che tra lei e l’ex gieffino è tutto finito. La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno. Cerchiamo di capire che cosa è successo.

L’annuncio di Dalila sulla fine della storia con Massimiliano

Massimiliano Morra e Dalila si sono lasciati, pertanto, per l’ex concorrente del GF Vip e la sua fidanzata non ci saranno i fiori d’arancio. In queste ore è stata la ragazza a pubblicare una Instagram Storie alquanto seria. La giovane ha esordito dicendo che questo annuncio non sarebbe spettato a lei, in quanto non è un personaggio pubblico. Tuttavia, ha sentito il bisogno di palesare la situazione per rispetto di tutte quelle persone che hanno preso a cuore la loro storia e per tutte le fanpage che ancora li seguono.

A tal proposito, Dalila ha detto che lei e Massimiliano non si sposeranno. Purtroppo, non si tratta di un problema organizzativo legato all’evento, ma di motivazioni ben più serie. I due, infatti, non convoleranno a nozze in quanto non sono più una coppia. La protagonista, inoltre, ha aggiunto che le cose non stavano andando bene tra loro da diverso tempo. Già da un po’, infatti, avevano deciso di interrompere la loro storia.

L’ex concorrente del GF Vip trincerato dietro il silenzio

Adesso, però, che la situazione pare sia del tutto ufficiale, la ragazza ha voluto fare un annuncio definitivo. Ad ogni modo, i fan sono rimasti basiti, soprattutto nel notare lo strano silenzio dell’ex concorrente del GF Vip, Massimiliano Morra, infatti, non ha minimamente commentato il post di Dalila. Il ragazzo, infatti, sta adoperando il suo profilo solamene per condividere con i fan gli sprazzi di vita quotidiana.

In merito alla sua vita privata, invece, ha smesso di condividere aggiornamenti da un bel po’ di tempo. In effetti, già durante la sua esperienza nel reality show, Massimiliano ha sempre dichiarato di non essere particolarmente avvezzo a spiattellare le faccende private in pubblico, tuttavia, stavolta un commento sembra doveroso per i fan.