Soleil Sorge stravolge i piani del GF Vip e Signorini sbotta: ecco cosa avrebbe dovuto dire e perché non l’ha fatto

Nel corso della puntata del 10 marzo del GF Vip è tornata nella casa più spiata d’Italia Soleil Sorge. La ragazza si sarebbe dovuta cimentare in un confronto molto diretto con i suoi ex compagni d’avventura, ma le cose sono andate in maniera completamente diversa.

L’influencer, infatti, ha assunto un atteggiamento estremamente pacato e sereno, al punto da far perdere le staffe ad Alfonso Signorini. Quest’ultimo ha sbottato contro di lei, ma perché, cosa avrebbe dovuto dire davvero la ragazza e perché non lo ha fatto? Cerchiamo di scoprirlo.

Il drastico cambiamento di Soleil dopo il GF Vip e la furia di Signorini

Il ritorno nella casa del GF Vip di Soleil Sorge ha lasciato tutti senza parole. La protagonista sembrava un’altra persona, in quanto era molto più tranquilla, raggiante e cordiale. Nel momento in cui si è trovata faccia a faccia dei suoi ex coinquilini, che l’hanno mandata in nomination determinando la sua eliminazione, non li ha per nulla attaccati, bensì, ha ringraziato tutti ed ha detto di sentire la loro mancanza.

Questo cambio repentino di atteggiamento ha stravolto i piani del programma, in quanto la sua ospitata sarebbe dovuta essere una vera mattanza. La ragazza si sarebbe dovuta scagliare contro i suoi ex compagni d’avventura, ma così non è stato. Alfonso, allora, ha sbottato contro di lei dicendo che si stesse comportando in modo falso e inaspettato, ma Soleil non ha dato affatto peso alle sue parole.

Ecco perché la Sorge avrebbe stravolto tutto

In molti, dunque, si stanno chiedendo per quale ragione Soleil Sorge sia così cambiata dopo il GF Vip e la verità sembra essere la seguente. L’influencer avrebbe dovuto attaccare duramente soprattutto Manila e Jessica, per le nomination ricevute. Tuttavia, quando se l’è trovate di fronte ha deciso di cambiare i piani in quanto in questo periodo è estremamente felice e serena che le cose del GF Vip non la toccano più.

Per molti telespettatori la verità risiederebbe nel fatto che la giovane sia già proiettata nella sua nuova esperienza lavorativa. Nello specifico, pare proprio che sarà la terza opinionista de La Pupa e il Secchione Show. Soleil, dunque, pare stia attraversando un periodo fortunatissimo e ne è una dimostrazione anche la solarità mostrata nel suo primo video pubblicato su Instagram. La ragazza, infatti, stanotte è finalmente tornata in possesso del suo account ed ha salutato i fan dicendo di aver molto sentito la loro mancanza.