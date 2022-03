Manuel Bortuzzo svela quanto prende di pensione per l’invalidità e i retroscena sulla sua sessualità

Manuel Bortuzzo si è messo a nudo durante un’intervista con Alfonso Signorini ed ha raccontato dei retroscena molto privati della sua vita, come ad esempio, ha menzionato la sua pensione. Il conduttore lo ha intervistato durante la puntata del 10 marzo e lui si è lasciato molto andare.

Nel corso del dibattito, il nuotatore è stato un po’ spinto dal presentatore a sviscerare questioni anche piuttosto intime e personali, come le sue entrate e la sua sessualità. Tale scelta è stata un po’ criticata dal pubblico da casa. Ad ogni modo, vediamo cosa è emerso.

Manuel svela quanto prende di pensione

Durante la scorsa puntata del GF Vip, Manuel Bortuzzo ha parlato di molte faccende private, tra cui la sua pensione. Alfonso ha voluto dedicare un intero blocco al giovane, in modo che potesse parlare a 360 gradi della sua invalidità. A tal proposito, il presentatore del GF Vip gli ha chiesto se la sua non sia, in realtà, una vita a metà. Bortuzzo non ha potuto che essere d’accordo in quanto, purtroppo, ci sono molte cose che non può fare.

Dopo averle elencate, Signorini gli ha chiesto se lo Stato lo aiuti e Manuel ha storto un po’ il naso ed ha ammesso di ricevere pochi sussidi. Alfonso, allora, gli ha chiesto di svelare quanto prenda di pensione. Il giovane è apparso un po’ titubante, tuttavia, dopo le esportazioni nel suo interlocutore, ha deciso di aprirsi. A tal proposito ha svelato di ricevere soltanto 200 euro di sussidi.

La sessualità per Bortuzzo

Tale pensione, però, è stata definita totalmente inconsistente da Manuel Bortuzzo, in quanto le spese che mensilmente costretto a sostenere a causa della sua invalidità sono molto più alte. Di solito, infatti, si trova a spendere più di 500 euro di medicinali. Naturalmente, a tale cifra va aggiunta quella per l’invalidità, tuttavia, questo valore non è stato svelato. Nel corso dell’intervista, poi, Manuel ha parlato anche nella sua sessualità.

Già quando era all’interno della casa del GF Vip il giovane aveva raccontato di poter avere dei rapporti intimi. Purtroppo, però, ci sono delle limitazioni. Le sue condizioni di salute, infatti, non gli consentono di avere dei figli in maniera naturale. Proprio per questo, lui si sta già informando circa l’inseminazione artificiale. Queste sono tutte situazioni di cui Lulù è già al corrente. La ragazza non sembra spaventata da tutte queste difficoltà e questo è per Manuel importantissimo.