Ultima Fermata, svelato il nome del conduttore: ecco di chi si tratta (FOTO)

A partire da mercoledì 23 marzo andrà in onda il nuovo format di Maria De Filippi chiamato, Ultima Fermata e adesso è trapelato anche il nome del conduttore. Fino a questo momento c’erano davvero pochissime informazioni a riguardo.

Tutto lo staff, infatti, era estremamente abbottonato sulla faccenda, in modo da non togliere ai telespettatori l’effetto sorpresa. In queste ore, però, è trapelata qualche informazione in più. Scopriamo di cosa si tratta.

Ecco chi sarà il conduttore di Ultima Fermata

Ultima Fermata è il nuovo programma ideato da Maria De Filippi. Esso prevede che delle coppie, che sono già in crisi e in procinto di interrompere la loro storia, decidano di darsi un’ultima chance per capire se il loro amore possa essere salvato oppure no. In merito alle coppie che prenderanno parte al reality show non ci sono affatto informazioni. A quanto pare, però, pare si tratterà solamente di personaggi non popolari, ma bisogna attendere ancora un po’ per avere maggiore chiarezza a riguardo.

Ad ogni modo, se le coppie di concorrenti di Ultima Fermata restano ancora un tabù, lo stesso non può dirsi per il conduttore. Maria De Filippi, infatti, ha deciso di affidare questo incarico ad una donna, ovvero, Simona Ventura. Quest’ultima aveva già condotto un’edizione di Temptation Island Vip, tra cui quella a cui parteciparono il suo ex Stefano Bettarini con Nicoletta Larini.

Le altre informazioni trapelate sul reality show

A quanto pare, dunque, l’ideatrice del format ha deciso di dare un’altra chance alla sua collega per mettersi in gioco in questa nuova avventura. In ogni caso, l’ambiente dovrebbe essere un po’ diverso da quello del reality show gemello. Ultima Fermata, infatti, pare necessiti di un conduttore solamente vocale. Nello specifico, Simona Ventura pare sia solamente la voce fuori campo, che ha lo scopo di raccontare le varie dinamiche e rendere più espliciti dei contenuti ai telespettatori.

Queste, almeno, sono le informazioni trapelate sino a questo momento, tuttavia, non è escluso che da questo momento, fino al 23 marzio, possano essere apportate delle modifiche in merito. In merito alla serata di messa in onda, infine, pare che Mediaset abbia deciso di affidare il mercoledì sera a questo programma, dato che gli altri giorni sono già piuttosto affollati. Non ci resta che attendere per altre novità.