Il Paradiso delle signore trama 15 marzo: Stefania manda un telegramma, duro scontro tra Dante e Vittorio

La trama della puntata del 15 marzo del Paradiso delle signore rivela che Stefania deciderà di mandare un telegramma a casa Colombo. La giovane risulterà ancora sparita per la sua famiglia, tuttavia, il suo rifugio e a villa Guarnieri grazie a Marco.

Al grande magazzino, intanto, ci sarà un duro scontro tra Vittorio e Dante. Conti non prenderà di buon grado un’iniziativa presa dal suo socio in affari, pertanto, darà luogo ad una sfuriata senza precedenti.

Stefania ha dei ripensamenti nella puntata del 15 marzo

Nel corso della puntata del 15 marzo del Paradiso delle signore vedremo che casa Colombo verrà spiazzata dall’arrivo di un telegramma. A mandarlo sarà proprio Stefania. La ragazza continuerà a nascondersi a Villa Guarnieri grazie alla complicità di Marco. Ad ogni modo, proprio mentre si troverà da sola, non potrà fare a meno di riflettere su tutto quello che le è accaduto nell’ultimo periodo. La ragazza apparirà molto combattuta.

Con il tempo, infatti, è riuscita a legarsi parecchio a Gloria, arrivando a vivere con lei dei momenti molto gradevoli. Proprio per tale ragione, la giovane non saprà se perdonare la donna, oppure se continuare ad adoperare la via del silenzio e della sparizione. Intanto, Marco si allontanerà un po’ da Gemma. Per stare con Stefania, infatti, il ragazzo rinuncerà ad un appuntamento con la giovane. Quest’ultima, infatti, inizierà a sospettare che ci sia qualcosa di strano e di sospetto nel comportamento del giovane.

Lite tra Vittorio e Dante al Paradiso delle signore

Al Paradiso delle signore, poi, nella puntata del 15 marzo vedremo che ci sarà uno scontro molto acceso tra Dante e Vittorio. Quest’ultimo perderà le staffe con il suo socio nel momento in cui verrà a conoscenza del fatto che lui abbia organizzato una sfilata con l’unico obiettivo di presentare la collezione nuova del Paradiso. Il luogo scelto per tale evento sarà il Circolo. Ad ogni modo, Conti si adirerà moltissimo, soprattutto per non essere stato informato tempestivamente di questa novità.

Tra i due, dunque, ci sarà uno scontro piuttosto acceso. Ormai, sarà guerra aperta. Tornando a Stefania, infine, la giovane comincerà a sentire sempre di più dentro di sé il desiderio di perdonare sua madre e di darle almeno l’opportunità di spiegare per quale motivo abbia agito in questo modo in tutti questi anni. Andrà davvero così? Vedremo.