Oroscopo 12 marzo 2022: Leone polemici, Acquario poco pazienti

Secondo l’oroscopo del 12 marzo, i nati sotto il segno dei Gemelli devono riuscire a trovare un giusto bilanciamento tra mente e cuore. I Capricorno sono sommersi dal lavoro, mentre gli Acquario devono essere più pazienti.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Buon momento per l’amore. Soprattutto i single potrebbero trovarsi a fare i conti con delle novità molto interessanti. Dal punto di vista professionale, invece, squadra che vince non si cambia.

Toro. Non date nulla per scontato. Se vi siete appena cimentati in un nuovo progetto professionale è il caso di valutare attentamente tutti i pro e i contro. Prima di esporvi, aspettate di essere sicuri di ciò che conoscete.

Gemelli. L’Oroscopo del giorno 12 marzo vi invita ad essere più consapevoli delle vostre decisioni. Cercate di agire seguendo sempre la vostra testa, lasciando che sia però il cuore a dire l’ultima parola.

Cancro. In amore è necessario essere tolleranti e, se necessario, scendere anche a qualche compromesso. Dal punto di vista professionale, invece, non siete grandi fautori del lavoro di squadra, preferite lavorare in autonomia.

Leone. In questa giornata è meglio non intavolare discussioni in quanto siete particolarmente polemici. In ambito sentimentale è importante prendere in considerazione anche i desideri e i bisogni dell’altro.

Vergine. Non trascurate affetti e amicizie. In questo periodo siete un po’ confusi, pertanto, è necessario fermarsi un attimo per ritrovare la retta via. Nel lavoro è meglio non esposi troppo per i prossimi due giorni.

Previsioni 12 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete persone tenaci, che difficilmente si fanno passare la mosca sotto al naso. Ad ogni modo, in certi casi è necessario essere un po’ più cauti ed evitare di fare sempre le stesse polemiche.

Scorpione. Siete persone estremamente passionali e amate le emozioni forti. Quando esse tendono a scarseggiare, finite per mettervi alla disperata ricerca di nuove avventure. Attenti, però, a non fare il passo più lungo della gamba.

Sagittario. L’Oroscopo del 12 marzo vi invita a concedervi un po’ di relax. Se state lavorando ad un nuovo progetto potrebbero sorgere degli imprevisti, ma prestate attenzione al fatto che nessuno si frapponga tra voi e i vostri desideri.

Capricorno. Molti di voi sono totalmente immersi nel lavoro e questo potrebbe spingervi a trascurare un po’ le faccende personali. Le persone che vi circondano potrebbero cominciare a sentirsi un po’ isolate.

Acquario. La pazienza non è certamente una vostra virtù. Ad ogni modo, in certi casi è assolutamente opportuno, per non dire indispensabile, riuscire a non avere fretta e a svolgere le mansioni con calma e precisione.

Pesci. Siete un po’ lenti oggi, pertanto, le persone che vi circondano farebbero bene a non essere particolarmente esigenti nei vostri confronti. Dal punto di vista sentimentale dovete cercare di essere un po’ più intraprendenti.