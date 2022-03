Ritorno di fiamma tra Roberta Di Pauda e Riccardo Guarnieri dopo Uomini e Donne? Il risvolto inatteso (FOTO)

In queste ore sono trapelate delle informazioni alquanto interessanti circa due ex protagonisti di Uomini e Donne, ovvero, Roberta Di Padua e Riccardo Guarnieri. I due si conobbero nel talk show pomeridiano e decisero anche di lasciare il programma insieme.

Dopo un po’, però, decisero di interrompere la storia a seguito di alcuni problemi legati alla coppia. Ebbene, a distanza di diverso tempo, però, la dama è tronata a parlare del cavaliere ed ha fatto delle confessioni davvero inaspettate.

Il risvolto inatteso tra Roberta e Riccardo Guarnieri

Roberta Di Padua ha aperto la box delle domande su Instagram ed ha cominciato a rispondere alle curiosità dei fan e tra di queste c’è stata anche una domanda su Riccardo Guarnieri. Nello specifico, un utente ha chiesto alla protagonista se fosse ancora in contatto con l’ex di Ida Platano e se tra loro ci sia stato un riavvicinamento. Con gran stupore da parte di tutti i fan, la donna ha risposto in maniera affermativa. I due, infatti, hanno avuto modo di sentirsi non molto tempo fa.

Roberta ha rivelato che a gennaio è stato Riccardo a cercarla. I due, così, hanno ripreso a sentirsi e pare si siano anche incontrati. Questo riavvicinamento è servito ad entrambi per sviscerare alcune faccende legate al loro passato e per chiarire le cose in sospeso. Dopo tali episodi, dunque, i due hanno avuto modo di mettere da parte il rancore e di andare avanti.

La Di Padua fa altre confessioni sulla sua vita

Nel corso del botta e risposta, poi, Roberta Di Padua ha ammesso di essere rimasta in ottimi rapporti con Riccardo Guarnieri. Questa, però, è una peculiarità che contraddistingue il suo carattere. Nello specifico, infatti, la donna è solita mantenete buoni rapporti con tutti i suoi ex. Questo riavvicinamento, dunque, non sancisce un vero e proprio ritorno di fiamma, in quanto la donna si è detta ancora single.

In un’altra domanda, infatti, la dama ha affrontato questo argomento ed ha detto che, purtroppo, fa molta fatica a trovare un uomo in quanto, prima di tutto, la persona che incontrerà deve amare prima suo figlio e poi lei. Questo, spesso, rappresenta un ostacolo per molti corteggiatori, i quali vengono spaventati da tale situazione. Pertanto, pare sia stata scongiurata anche l’ipotesi di ritorno di fiamma con Michele Dentice di cui si era parlato di recente.