Uomini e Donne anticipazioni 14 marzo: Gemma liquidata da Franco, Alessandro va via

Le anticipazioni della puntata di lunedì 14 marzo di Uomini e Donne rivelano che al centro dell’attenzione tornerà ad esserci la dama bianca. Dopo essere stata messa un po’ in disparte in questi giorni, Gemma tornerà al centro dello studio per fare delle confessioni su Franco.

Per quanto riguarda Ida e Alessandro, invece, tra i due scoppierà una nuova lite, particolarmente accesa, che porterà Armando ad intervenire. La situazione degenererà, vediamo tutto quello che è emerso.

Nuovo due di picche per Gemma a Uomini e Donne

Nel corso della puntata del 14 marzo di Uomini e Donne vedremo che al centro dell’attenzione finirà di nuovo Gemma. La conduttrice chiederà alla torinese di accomodarsi al centro dello studio per spiegare se ci siano delle novità nella sua vita sentimentale. La donna, allora, dirà di nutrire un interesse per Franco. Ad ogni modo, malgrado il massaggio sensuale che la donna gli ha fatto durante la scorsa puntata, il cavaliere non sembrerà affatto interessato ad approfondire la conoscenza della donna.

Per tale ragione, Franco rifilerà un nuovo due di picche alla Galgani. Quest’ultima, chiaramente, rimarrà molto male e non potrà fare altro che tornare al suo posto. Sulla faccenda interverrà Tina che, come sempre, metterà il dito nella piaga per ferire la sua interlocutrice. Altro momento che animerà la messa in onda, poi, riguarderà Ida e Alessandro.

Puntata 14 marzo: scontro tra Armando e Alessandro

Stando a quanto emerso dalle anticipazioni di Uomini e Donne, nella puntata del 14 marzo dovremmo assistere ad un nuovo scontro tra Ida e Alessandro. La dama proprio non riesce a fidarsi di lui, sta di fatto che darà luogo ad una nuova discussione. Ad un certo punto, poi, interverrà Armando, il quale difenderà la Platano ed attaccherà pesantemente Alessandro. I due, dunque, si cimenteranno in una discussione piuttosto accesa che creerà molto sgomento.

Il corteggiatore di Ida, dunque, arriverà ad uscire dallo studio per la rabbia. La Platano, però, si dispiacerà moltissimo per la piega che ha preso la situazione, pertanto, deciderà di uscire anche lei per parlargli. Dopo aver dialogato, poi, i due ritorneranno in studio e si concederanno anche un ballo. Al trono classico, invece, Federica deciderà di non presentarsi, dopo essere stata eliminata nella puntata precedente. Matteo, però, avrà un ripensamento e capirà di non poter andare avanti senza di lei.