Jessica e Barù si sono baciati sotto la capanna? Lulù svela tutto: “Lui le ha fatto giurare di non dire nulla”

Dopo la messa in onda della puntata del 10 marzo del GF Vip sono cambiati molti equilibri e molti nodi sono venuti al pettine. In particolar modo, Lulù ha deciso di smascherare Barù, svelando un inedito retroscena sulla capanna che ha costruito per stare con Jessica.

Nello specifico, pare che sotto quelle coperte tra i due sia accaduto molto di più di quello che, invece, entrambi hanno raccontato. Anche Jessica ha deciso di rompere il silenzio ed ha fatto delle inedite confessioni.

Lulù svela cosa c’è stato davvero tra Jessica e Barù sotto la capanna

Lulù Selassiè ha attaccato duramente Barù e, durante un confessionale, ha deciso di smascherarlo portando alla luce un presunto bacio che ci sarebbe stato tra lui e Jessica sotto la capanna. Nello specifico, la ragazza si è sfogata con gli autori ed ha detto di essere basita del fatto che l’enologo sia stato designato come quarto finalista del reality show. La principessa lo reputa una persona orribile, soprattutto per come si è comportato con sua sorella.

Allo scopo di smascherarlo una volta per tutte, la giovane ha fatto confidenze inattese. In particolare, ha detto che sotto le coperte della capanna tra i due ci sarebbe stato anche un bacio. Tuttavia, l’enologo avrebbe “costretto” la Selassiè a non farne parola con nessuno. In effetti, quando Jessica ha raccontato nei gironi passati quello che fosse accaduto, non ha mani parlato di baci o effusioni particolarmente spinte.

Anche Jessica decide di smascherare l’enologo

Questo, però, non è tutto. Nelle ore successive, anche Jessica ha voluto offrire ai telespettatori altri succulenti dettagli su quanto accaduto sotto la capanna con Barù. La ragazza a differenza di sua sorella, ha parlato di mezzo bacio, tuttavia, ha fatto delle allusioni piuttosto spinte alle parti intime del coinquilino. Nel dettaglio, ha lasciato intendere che il nipote di Costantino Della Gherardesca fosse particolarmente eccitato.

Questo, dunque, ha dato prova alla ragazza che tra i due ci sia un’attrazione fisica reciproca, contrariamente a quanto ha lasciato intendere Barù. La giovane è uscita allo scoperto in quanto è rimasta profondamente delusa dalle parole adoperate dal quarto finalista del GF Vip durante la scorsa puntata del programma, pertanto, ha deciso di vendicarsi. Come reagirà Barù nel momento in cui verrà messo al corrente di quanto accaduto in queste ore? Lo scopriremo presto.