Soleil Sorge a Verissimo: ecco la verità su La Pupa e il Secchione Show, poi cosa c’è stato con Alex davvero

Nella puntata di domenica 13 marzo verrà trasmessa su Canale 5 una nuova puntata di Verissimo e tra gli ospiti ci sarà anche Soleil Sorge. La messa in onda in questione, però, è stata già registrata, pertanto, sul web sono trapelate le prime anticipazioni.

Nel corso dell’intervista con Silvia Toffanin, infatti, una delle ultime eliminate del GF Vip parlerà della sua esperienza nel reality show e si soffermerà su alcuni temi in particolare. Il primo riguarda il rapporto con Alex Belli, mentre il secondo fa capo alla sua, quasi certa, nuova esperienza a La Pupa e il Secchione Show. Vediamo cosa ha dichiarato.

Soleil svela a Verissimo la verità su La Pupa e il Secchione Show

Soleil Sorge ha rilasciato una lunga intervista a Verissimo in cui ha affrontato svariati punti. Tra gli argomenti più salienti ci sono state alcune dichiarazioni su La Pupa e il Secchione. In queste settimane, infatti, sono trapelate molte notizie circa la possibilità di vedere la showgirl come terza opinionista del nuovo format di Barbara D’Urso. La conduttrice pare sia fortemente intenzionata ad avere la giovane nel suo cast, tuttavia, fino a quando la ragazza non sarebbe uscita dal GF Vip, non si sarebbe potuta avere risposta.

Ebbene, a quanto pare, in queste ore sono arrivate delle notizie alquanto esplicite. Soleil, infatti, a Verissimo ha dichiarato che sarebbe felicissima di intraprendere questa nuova avventura, in quanto immagina che sarà divertentissimo. Malgrado questo, però, non ha potuto dare nessuna conferma, in quanto ha concluso dicendo che lo scopriremo presto.

La Sorge parla dell’intimità con Alex Belli

Si vocifera, infatti, che l’ufficializzazione avverrà durante la finale del GF Vip. In tale occasione, Barbara D’Urso sarà in studio con Alfonso Signorini e farà la proposta esplicita alla giovane. Nel corso dell’intervista a Verissimo, poi, Soleil Sorge non ha potuto non parlare anche del rapporto con Alex. Malgrado come si sia evoluta la loro amicizia, la ragazza ha ammesso di portare un buon ricordo di lui.

In casa si sono divertiti moltissimo e sono diventati subito dei grandi complici. Inoltre, si è anche soffermata su quello che ci sia stato davvero tra loro dal punto di vista intimo. A tal proposito, ha detto che, al di là di baci alquanto passionali, i due non si sono spinti oltre in nessun modo. Questa versione, chiaramente, cozza con quella data da Deli durante le sue prime settimane di permanenza nella casa del GF Vip.