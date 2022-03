Miriana Trevisan contro Biagio D’Anelli: spuntano commenti offensivi dello staff di lei contro l’opinionista (FOTO)

In queste ore, la vicenda che sta occupando maggiormente le pagine di gossip riguarda l’inaspettato allontanamento tra Miriana Trevisan e Biagio D’Anelli. A rendere la faccenda ancora più intricata ci hanno pensato alcuni commenti, saltati fuori in questo periodo, scritti dallo staff della showgirl contro l’opinionista.

Ricordiamo che gli account dei vari concorrenti del GF Vip vengono gestiti da persone di fiducia durante la permanenza dei protagonisti all’interno della casa. A quanto pare, però, la persona che gestiva i social di Miriana si sarebbe presa un po’ troppe libertà. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

I commenti offensivi dello staff di Miriana contro Biagio

Molti telespettatori del GF Vip si stanno chiedendo per quale ragione Miriana Trevisan si sia così allontanata da Biagio D’Anelli una volta uscita dal reality show. Il suo cambio repentino di atteggiamento ha lasciato tutti perplessi, pertanto, in molti sono giunti alla conclusione che la donna sia stata messa in guardia circa il suo fidanzato. A quanto pare, nella faccenda pare sia coinvolto anche lo staff della showgirl.

L’influencer Deianira Marzano, infatti, ha portato alla luce alcuni commenti alquanto negativi dei collaboratori di Miriana ai danni di Biagio. Nel corso di una diretta Instagram tra ex concorrenti del programma, tra cui Clarissa, Ainett Stephens e altri, lo staff di Miriana pare sia intervenuto per lanciare delle accuse molto pesanti contro D’Anelli. (Continua dopo la foto)

I presunti motivi dell’allontanamento della Trevisan da D’Anelli

Stando a quanto emerso dalla segnalazione riportata dall’influencer, la persona che gestiva l’account di Miriana Trevisan avrebbe etichettato Biagio come un uomo viscido. L’utente in questione, stando a quanto è possibile leggere dal commento, ha esortato le persone vicine alla Trevisan a mettere in guardia la donna e liberarla dalle “grinfie” del suo fidanzato. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che Biagio avrebbe fortemente criticato Miriana una volta uscito dalla casa.

In molti, però, ritengono che l’intervento a gamba tesa dello staff di Miriana sia stato un po’ troppo eccessivo, in quanto spetterebbe a lei fare delle valutazioni sul suo fidanzato. Questo, dunque, darebbe una giustificazione all’allontanamento di Miriana dal suo compagno. A quanto pare, dietro il suo cambio repentino di atteggiamento ci sarebbero i commenti negativi del suo staff ai danni di D’Anelli. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere per sapere altre novità.