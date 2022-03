Oroscopo 14 marzo 2022: Ariete imparate a chiedere scusa, Bilancia su di giri

Secondo le previsioni dell’oroscopo del giorno lunedì 14 marzo i nati sotto il segno dei Gemelli sono molto diffidenti. I Capricorno non devono tenersi le cose dentro, mentre gli Ariete sono orgogliosi.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. I nati sotto questo segno per carattere non sono molto bravi a chiedere scusa pertanto, potrebbero essere spinti a lasciarsi sfuggire delle situazioni molto importanti Imparate a chiedere scusa quando necessario, non c’è nulla di cui vergognarsi.

Toro. Siete un po’ troppo permalosi, cercate di prendere con maggiore scioltezza e leggerezza le questioni che necessitano di essere trattate con maggiore superficialità. Quando si tratta di cose un po’ più impegnative, invece, è bene essere attenti secondo l’oroscopo del 14 marzo.

Gemelli. Fate molta fatica a fidarvi delle persone e in questo periodo siete diffidenti più che mai. Meglio essere cauti, tuttavia, cercate di capire quando è il momento di abbassare le difese. Buon momento per quanto riguarda le nuove opportunità lavorative.

Cancro. Se siete innamorati, non esitate ad esternare le vostre emozioni. La paura di sbagliare potrebbe rendervi vulnerabili e questa è l’ultima cosa di cui avete bisogno in questo periodo. Approfittate della Luna favorevole per chiudere accordi importanti.

Leone. Vi sentite piuttosto sereni sul fronte delle relazioni sentimentali. Ad ogni modo, nella vita è sempre importante tenere gli occhi aperti. Se amate tentare la fortuna, questo è il momento giusto, ma siate attenti e parsimoniosi.

Vergine. In amore siete un po’ frenati. Forse le delusioni vissute in passato potrebbero crearvi qualche piccolo ostacolo. Sul lavoro, invece, siete molto determinati, guai a chi proverà a mettersi di traverso sulle vostre decisioni.

Previsioni 14 marzo da Bilancia a Pesci

Bilancia. Siete piuttosto euforici e su di giri in questo momento. Cercate di mettervi in pari con il lavoro, in modo da cominciare questa nuova settimana nel migliore dei modi. Ci sono molte cose da fare e tanti nodi da far venire al pettine.

Scorpione. l’oroscopo del 14 marzo vi invita a tenere gli occhi ben aperti sul lavoro. Siete persone piene di spirito d’iniziativa e, soprattutto in questo periodo, siete molto propositivi, quindi, approfittatene. In amore è bene ascoltare una persona cara.

Sagittario. Se non sapete che decisione prendere, seguite il vostro istinto. Talvolta più si riflette e peggio è, pertanto, cercate di essere più spontanei. In amore è importante scendere a qualche interessante compromesso per raggiungere i propri scopi.

Capricorno. Se c’è qualcosa che vi turba, smettete di tenervela dentro e parlare con i diretti interessati. Le parole non dette finiscono per diventare eccessivamente forti e assumere una connotazione alquanto pericolosa.

Acquario. La gelosia potrebbe creare un po’ di scompiglio nella coppia. Cercate di mantenere la calma e di non trarre subito conclusioni affrettate. In ambito professionale, invece, il fine settimana vi è stato di grande aiuto per ricaricarvi.

Pesci. Giornata interessante sul fronte dei rapporti professionali. Oggi potreste fare qualche incontro molto interessante che vi cambierà la vita. In amore, invece, è meglio essere più cauti in quanto siete un po’ troppo impulsivi.