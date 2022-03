Paola Caruso in ospedale: “Non ho più respirato” salta La Pupa e il Secchione Show? (FOTO)

In queste ore, Paola Caruso è finita in ospedale in condizioni piuttosto critiche a causa di un attacco respiratorio. La donna ha cominciato a non sentirsi bene mentre era in isolamento per poter entrare nella villa de La Pupa e il Secchione Show e cominciare la sua esperienza.

La notizia ha cominciato a circolare sul web e si è diffusa a macchia d’olio, al punto che la diretta interessata ha sentito il bisogno di effettuare delle Instagram Stories per spiegare ai fan che cosa le sia accaduto. Ecco cosa è successo.

Il racconto della corsa in ospedale di Paola Caruso

Rischia di saltare la partecipazione di Paola Caruso a La Pupa e il Secchione Show in quanto la showgirl si trova attualmente ricoverata in ospedale. La protagonista ha raccontato su Instagram cosa le sia accaduto ed è apparsa in condizioni piuttosto preoccupanti. Nello specifico, la giovane ha detto che si trovava in isolamento in un hotel scelto dalla produzione del nuovo reality show di Italia 1 quando, improvvisamente, ha cominciato a stare male.

La donna ha avuto attacchi d’asma e respiratori dovuti alla gravissima allergia che lei ha alla moquette e alla polvere. Pertanto, dopo aver provato ad arginare la situazione con delle cure palliative, è stato necessario andare presso una struttura ospedaliera. Nel racconto, infatti, la Caruso ha ammesso di aver cominciato a manifestare dei seri problemi a respirare, al punto da chiamare subito un’ambulanza.

La showgirl salta La Pupa e il Secchione Show?

La corsa in ospedale è stata immediata per Paola Caruso che, dopo essersi sottoposta a delle cure, ha avuto la forza di registrare dei video per i suoi fan. La donna ha detto di sentirsi leggermente meglio rispetto a quando si è recata urgentemente al pronto soccorso, tuttavia, non si sente ancora in forma. Ricordiamo che la nuova edizione de La Pupa e il Secchione, programma in cui Paola dovrebbe partecipare come pupa, partirà martedì 15 marzo.

Considerando, però, che la giovane risulta ancora ricoverata, pare che la sua partecipazione all’interno del reality show possa essere a rischio. Per il momento, però, né la diretta interessata e neppure lo staff del programma si sono sbilanciati in merito. Non ci resta che attendere nella speranza che arrivino buone notizie sulla faccenda in modo che la Caruso possa cominciare questa nuova avventura.