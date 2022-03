Gianmarco Onestini dà buca a La Pupa e il Secchione Show? C’entra il cachet (FOTO)

Un po’ di giorni fa, Barbara D’Urso aveva annunciato alcuni dei partecipanti de La Pupa e il Secchione Show e tra di loro ci sarebbe dovuto essere anche Gianmarco Onestini. Contrariamente a quanto molti potessero credere, però, il giovane era stato scelto come secchione e non come pupo.

La notizia aveva fatto molto scalpore, tuttavia, in queste ore sono trapelate delle informazioni alquanto interessanti in merito. Nello specifico, pare che il ragazzo abbia dato buca all’ultimo minuto a Barbara D’Urso. Scopriamo per quale motivo.

Gianmarco rinuncia a La Pupa e il Secchione Show per una serie Netflix?

Gianmarco Onestini non sarà più a La Pupa e il Secchione Show. Dopo essere stato annunciato con grande gioia come concorrente da Barbara D’Urso, pare che il giovane abbia improvvisamente dato luogo ad un dietrofront. L’influencer Deianira Marzano, infatti, sul suo profilo Instagram ha sganciato una vera e propria bomba che riguarda il ragazzo. Nello specifico, pare che il protagonista abbia deciso di non prendere più parte al reality show di Italia 1 per cimentarsi in una serie Netflix molto più retribuita di tale avventura.

Nella serie in questione, di cui non si conosce nessun dettaglio, dovrebbe prendere parte anche suo fratello Luca. Ad ogni modo, almeno per il momento, il protagonista non è intervenuto in merito alla faccenda. Tuttavia, dalle ultime Instagram Stories il protagonista appare in giro per l’Italia. L’ultima volta è stato immortalato a Roma, pertanto, non sembra essere in isolamento come tutti gli altri concorrenti del reality show.

Le altre possibili cause del forfait di Onestini e il sostituto

Questo, dunque, sta confermando sempre di più le ipotesi relative alla rinuncia de La Pupa e il Secchione Show da parte di Gianmarco Onestini. Sul web la notizia è divenuta virale e in molti stanno cominciando ad avanzare anche altre possibili ipotesi che potrebbero aver spinto il giovane a rinunciare all’ultimo minuto. Tra di esse, c’è chi ha insinuato che la colpa potrebbe essere anche di Soleil Sorge.

Quest’ultima, infatti, quasi certamente, sarà la terza opinionista del programma condotto da Barbara D’Urso. Pertanto, considerando che lei è stata un’ex fidanzata di Luca Onestini, e la storia è finita anche in malo modo, è probabile che Gianmarco abbia deciso di rinunciare al programma per evitare di doversi interfacciare con lei. Inoltre, pare ci sia già il nome del suo sostituto, ovvero Denis Dosio.